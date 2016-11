Mal-Orgien und Ohrenschmerzen

Vor zehn Jahren starb Klaus Hähner-Springmühl vereinsamt in Leipzig. Eine Ausstellung erinnert an die Anfänge des Künstlers mit seiner einstigen Lebensgefährtin Gitte - und an ein bedeutendes Kapitel Chemnitzer Kunstgeschichte.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Sie waren das Duo Infernale im Karl-Marx-Stadt der 1970er- und 1980er-Jahre: Gitte und Klaus Hähner-Springmühl. Kennengelernt hatten sich die studierte Musikerin und der amateurboxende Beinah-Ingenieur 1971 in Zwickau, entdeckten ihre gemeinsame Liebe zur Kunst. Er brachte sie zur Malerei, sie ihn zur Musik. Eine Zeit lang waren sie ein Ehepaar, lebten gemeinsam in diversen Abbruchhäusern - am berühmtesten das inzwischen tatsächlich geschleifte in der Richterstraße 9. Gegen Ende der DDR war Klaus Hähner-Springmühl ob seines exzessiven Lebens und seiner expressiven Kunstproduktion einer der auch überregional am meisten beachteten Künstler aus Karl-Marx-Stadt, bevor er nach 1990 zunehmend vereinsamte und 2006 krank und verlassen in Leipzig starb. Gitte Hähner-Springmühl, die es schon früher auf sich genommen hatte, das Geld für den gemeinsamen Kunsthaushalt zu verdienen, baute eine private Kunstschule auf und gibt Gitarrenunterricht. Sie malt bis heute. Bilder ihres aktuellen Schaffens sind gerade in der Galerie des Weltechos in Chemnitz zu sehen.

An ihre gemeinsamen Anfänge, früher kaum reflektiert, erinnert jetzt die Ausstellung unter den Namenskürzeln "GHS/KHS" in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz. Durch Klaus Hähner-Springmühl kam Gitte zum Malen, er entdeckte durch sie die Musik für sich. Eine ganze Wand mit größtenteils unbetitelten Blättern auf vergilbtem Papier - wilde Striche offenen Unbehagens und verborgener Sensibilität, Gesichter, Personen, Augen, Füße, Herzen, Knieende, Stehende, Fallende; oft durchgestrichen, übermalt, viel Schwarz, aber auch andere Farben als Signale gesetzt, dazwischen einige Lücken - die ungewöhnliche "Hängung" der Bilder zeigt gut, dass es Klaus Hähner-Springmühl nicht allein um das "Bild", sondern um den Prozess seiner Entstehung ging, dem die Zerstörung schon innewohnt. Oft hat er sie gleich mit gemalt. Mit welcher Wucht dies geschah, dokumentieren ausführlich teilweise noch nie gezeigte Fotodokumentationen von Karin Wieckhorst und Kurt Buchwald, die wie Standbilder aus einem Film das Prozesshafte der Kunst beider Hähner-Springmühls festhalten.

Daneben eher klassisch gehängt, lotrecht, frühe Arbeiten von Gitte Hähner-Springmühl. Anklänge an Figürliches sind hier deutlicher, es geht nicht nur um den Gestus des Malens selbst, sondern auch um Ausdruck, differenziertes Gefühl, um das Bild als offenes, aber in sich bestehendes und beständiges Werk der Selbstäußerung, Selbstentäußerung, Selbstvergewisserung.

So verschieden die beiden als bildende Künstler wurden, so verwandt waren sie einander in ihren öffentlichen Auftritten. Mit der Band Kartoffelschälmaschine, der unter anderem auch Erich Wolfgang Hartzsch und Frank Raßbach angehörten, spielten sie zu diversen Malaktionen Klaus Hähner-Springmühls. Auftritte, die es in sich hatten - und von einem Heer an Spitzeln des Ministeriums für Staatssicherheit beobachtet wurden. "Wir haben ganze Kirchen leer gespielt", erinnert sich Gitte Hähner-Springmühl - und das war durchaus wörtlich zu nehmen. Zum einen waren Kirchen oder Gemeinderäume oft die einzigen Möglichkeiten für Auftritte überhaupt, zum anderen wurden die Trommelfelle der Besucher dort arg strapaziert. In einem IM-Bericht aus dem Jahr 1985 etwa heißt es: "Am 7.5. traten im (Studentenklub) Fuchsbau Klaus Hähner-Springmühl, Brigitte Hähner-Springmühl, Wolfgang Hartzsch ... auf ... Zuerst hat sich Springmühl zu der Musik der anderen bewegt, getanzt bis zur Ekstase, transzendental ..., dann wurde mit Farbe gearbeitet, sich Margarine ins Haar geschmiert, Schuhe und Strümpfe ausgezogen, sich mit Papier zugedeckt und eine viertel Stunde regungslos dagelegen usw. Am Schluss hat er dann Saxophon gespielt." In einem anderen Bericht heißt es: "Das 'musizieren' wurde im Laufe des Abends zweimal unterbrochen, da die Gäste der angrenzenden Gaststätte sich über den Krach beschwert hatten." Und ein Dritter schließlich resignierte völlig: "Infolge Ohrenschmerzen durch den Lärm der Musik verließ ich die ESG (Evangelische Studentengemeinde) gegen 22.00."

Die Aktionen des Paars, die Farbschlachten auf billigem Papier, die musikalischen Improvisationen waren wohl der am weitesten gehende künstlerische Ausdruck der Enge und Illusionslosigkeit, des verzweifelten Überlebenswillens in der dahinsterbenden DDR - sie gingen noch über den Mut der Clara-Mosch-Gruppe hinaus, die Hähner-Springmühl aber von Anfang an unterstützte, in deren Galerie er auch erstmals ausstellen durfte.

Die Zwänge der DDR hatte Klaus Hähner-Springmühl überlebt, die des Marktes nach 1990 überlebte er nicht. Stapelweise hat er Arbeiten weggeworfen, andienen wollte er sich der nun rotierenden Kunstverwertungsmaschine nicht. Er notierte, dass "meine Preise bei Kunst nicht höher werden dürfen, eher niedriger". Auch deshalb ist jede Ausstellung, die an eines der fruchtbarsten Kapitel Chemnitzer Kunstgeschichte erinnert, ein Gewinn.

Die Ausstellung "GHS/KHS" mit frühen Arbeiten von Gitte und Klaus Hähner-Springmühl ist bis zum 19. Februar in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz zu sehen, 11 bis 17 Uhr, dienstags bis 19 Uhr, feiertags 11 bis 17 Uhr, mittwochs geschlossen. Bis 2. Dezember werden zudem aktuelle Arbeiten von Gitte Hähner-Springmühl im Weltecho gezeigt.