Maler Otto Möhwald bei Unfall ums Leben gekommen

erschienen am 30.10.2016



Halle/Leipzig (dpa/sa) - Der Maler Otto Möhwald ist bei einem Verkehrsunfall in Halle tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben erfasste ein Auto den 83-Jährigen am vergangenen Freitagabend in der nördlichen Innenstadt. Wie die «Bild-Zeitung» (online) am Sonntag berichtete und dpa aus Behördenkreisen bestätigt wurde, handelt es sich bei dem Senior um Möhwald.

Der bekannte Maler und Grafiker war nach Angaben der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle dort lange Zeit Professor für Malerei. Unter anderem erhielt er 2011 den Halleschen Kunstpreis. Sein Enkelsohn ist der Schriftsteller Clemens Meyer («Als wir träumten»).

Laut Polizei erlag der 83-Jährige am Freitagabend in einem Krankenhaus in Halle seinen schweren Verletzungen. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.