Man muss sich nur zu helfen wissen

Die Mangelwirtschaft der DDR zwang die Bürger, stets und ständig zu improvisieren. Dabei kam viel Einzigartiges, Einfallsreiches und Erstaunliches heraus - wie eine Ausstellung in Jena beweist.

Von Jörg Telemann

erschienen am 20.09.2016



Jena. Für Günther Krieg war das damals kein Hexenwerk: ein ausgedientes Puppenwagengestell, eine rote Plasteschüssel, der Motor einer alten Wäscheschleuder, ein Brett und zwei Stahlbleche für die Messer - fertig war der Rasenmäher. Schließlich wollte der Bad Köstritzer die vier Quadratmeter Wiese im Garten nicht immer mit der Sichel schneiden. "Hat ganz schön Krach gemacht, das Ding", erinnert sich Ralf Krieg, der Sohn des heute 90-jährigen Bastlers.

Den Baumarkt um die Ecke mit Mähersortiment rauf und runter gab es damals noch nicht - jedenfalls nicht in der DDR und somit auch nicht in Bad Köstritz im damaligen Bezirk Gera. Und wer zum Beispiel einen "Trolli"-Elektrorasenmäher aus dem VEB Transformatorenwerk "Karl Liebknecht" in Berlin-Oberschöneweide erstehen wollte, der brauchte erstens 216 Ostmark und zweitens verdammt gute Beziehungen. Denn die Konsumgüterproduktion des Volkseigenen Betriebs kam mit anfangs 6000 und zuletzt 60.000 Stück pro Jahr zu keiner Zeit dem Konsumbedarf des DDR-Volkes hinterher. Das war zwar ein Jammer, aber kein Grund zum Jammern für Hobbybastler Günther Krieg: Er baute sich in den 1980er-Jahren seinen Rasenmäher einfach selber - zumal der alte Wäscheschleudermotor viel zu schade zum Wegschmeißen war.

Günther Krieg war nicht der einzige, der einfach nichts wegwerfen konnte. Denn wer wusste schon, wozu's noch nütze war. Und die Konsumgüterproduktion in den Farben der DDR hinterließ eine Unzahl weißer Flecken in so ziemlich allen Bereichen der Bedarfslandschaft. Es boten sich damals also reichlich Nischen zum Selbermachen. Einiges davon ist derzeit im Jenaer Stadtmuseum zu sehen. Von A wie Auto für Kinder bis Z wie Zauberwürfel haben Kuratorin Teresa Thieme und ihre Mitarbeiter Hunderte Exponate in der Sonderausstellung "Man muss sich nur zu helfen wissen. Selbstgemacht in der DDR" zusammengestellt. Eine Schau, die vom Improvisationsvermögen der mangelerprobten DDR-Bewohner zeugt. "Wir waren überrascht, wie viele Menschen ihr Selbstgemachtes zu uns brachten", sagt Thieme über die Resonanz, die ihr Aufruf in der Presse mit sich brachte. Akribisch wurden die Spender befragt, warum sie was und wie erfanden, bauten oder nähten und woher das Material stammte. So zeigt die Schau nicht nur erstaunliche, einzigartige oder einfallsreiche Exponate, sondern erzählt auch die Geschichten dazu - und spiegelt die Geschichte der realsozialistischen Mangelwirtschaft.

Neben dem Ersatz für klassische Mangelware erschufen DDR-Bürger auch Dinge, die es eigentlich nicht gab - etwa ein akustisches Ausblendgerät. Damit konnte beim Mitschnitt einer Radiosendung per Kassettenrekorder störendes Moderatoren-Gebrabbel zwischen zwei Musiktiteln unterdrückt werden, ohne dass die Songs auf eine andere Kassette überspielt werden mussten. Das war auch insofern nützlich, weil die "Musik des Klassenfeinds" im DDR-Hörfunk nur sparsam zu Gehör gebracht wurde und Tonträger wie Schallplatten und Magnetkassetten der internationalen Stars entweder gar nicht oder nur in langen Warteschlangen im DDR-Handel erhältlich waren. Das Mitschneiden von Musik im Westradio war daher eine beliebte Möglichkeit, um an die Lieblingssongs zu kommen.

Manches DDR-Individuum brachte freilich auch Sachen hervor, um seiner Individualität Ausdruck zu verleihen. Wie Hans-Christian Albert aus Weimar: Der leidenschaftliche Motorradfahrer nähte sich Ende der 70er-Jahre "die Finger blutig" an einer Lederjacke. "Ich fand die Motorradjacken im Handel unchic, unpraktisch und viel zu teuer", erinnert sich der heute 63-Jährige. "Ich wollte ein Kluft, die zweckmäßig ist und richtig gut aussieht", so Albert. Dutzende kleine Metallösen am Rücken und in den Ärmeln der Jacke hat er für Schnürungen ins Leder gepresst, damit die Joppe wie angegossen sitzt. Das Innenfutter, ein Schaffell aus dem Parka eines US-Offiziers aus dem Zweiten Weltkrieg - "mit Einschussloch" -, sorgte dafür, dass Albert in der Kälte nicht fror. Außergewöhnlich, aber irgendwie auch DDR-typisch, die Geschichte für das Beschaffen des Obermaterials: das Leder bekam der einstige Krankenpfleger-Azubi von einem Patienten geschenkt. "Der war Polsterer in einer Weimarer Firma, die den Berliner Palast der Republik mit Sitzbezügen für Sofas und Sessel in den verschiedenen Salons belieferte", erzählt Albert.

Museumsdirektor Ulf Häder ist mit der Resonanz auf die Ausstellung zufrieden. Rund 1500 Besucher kämen seit der Eröffnung im Juni monatlich - etwa 500 mehr als üblich. "Es wird eine neue Zielgruppe jenseits der regelmäßigen Museumsgänger und unseres Stammpublikums erreicht - die Bastler und Selbermacher von damals", so Häder. "Offenbar trifft die Ausstellung einen Nerv."