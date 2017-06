Mantel, Degen, scharfe Zunge

Die Freilichtkomödie "Cyrano de Bergerac" des Theaters Plauen-Zwickau handelt vom ewigen Thema Liebe. Aber was, wenn die plötzlich statt dem Äußeren des Geliebten dem gilt, was ihm ein Dritter in den Mund gelegt hat?

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 19.06.2017



Schönfels. Eigentlich ist es ganz einfach. Cyrano de Bergerac (Daniel Koch) ist in seine schöne Cousine Roxane (Nadine Aßmann) verliebt. Er rechnet sich jedoch keine Chance bei ihr aus, da er eine beeindruckende Nase im Gesicht trägt. Er meint, sein Zinken entstellt ihn. Roxane wiederum gesteht ihm, den schönen, dunkelblond gelockten Christian de Neuvillette (Leonard Lange) zu lieben. Der erwidert ihre Liebe, fühlt sich jedoch dem so schönen wie klugen Mädchen rhetorisch nicht gewachsen. Er bittet Cyrano, in seinem Namen Liebesbriefe an die Angebetete zu verfassen.

Bei einem nächtlichen Stelldichein aus der Distanz - sie auf dem Balkon, er auf der Gasse, - souffliert Cyrano gar dem unbeholfenen Christian dessen - und insgeheim seine - Schwüre an Roxane, sodass das Paar noch in der Nacht die zufällige Chance zur Heirat spontan nutzt. Doch gleich darauf müssen Christian und Cyrano in den Krieg. Ob der von Cyrano ersonnenen Briefe, die sie von dort vermeintlich vom Gatten erhält, erkennt Roxane, dass sie die schöne Seele, die daraus spricht, nun viel mehr liebt als seine Gestalt. Aber wie soll das auf Dauer gut gehen? Da stellt Christians plötzlicher Tod Cyrano auf die Probe.

Das ist, in Kürze, die Story des komödiantischen Versdramas "Cyrano de Bergerac" von Edmond Rostand (1868-1918). Mit dessen Open-Air- Inszenierung, die am Freitag auf Burg Schönfels Premiere feierte, empfiehlt sich das Schauspiel des Theaters Plauen-Zwickau in die Ferien. 120 Jahre ist das Stück alt, aber das Team um Regisseur Gilbert Mieroph und Ausstatterin Luisa Lange macht ein spritziges, leichtfüßiges Stück Sommertheater des Genres "Mantel und Degen" aus dem Stoff.

Der verliert dabei nicht an Seriosität. So wie Daniel Koch als Cyrano in kunstvoll choreografierten, gewitzt dargebotenen Fechtszenen die vom intriganten Grafen Guiche (Theo Plakoudakis) auf ihn angesetzten Finsterlinge niederringt, so ... nein, spielt er das übrige, bis in die Nebenrollen beherzt agierende Ensemble nicht an die Wand. Aber er wird seiner dramaturgischen Funktion als Erster unter Gleichen mit scharfer Zunge und hoher Präsenz stets gerecht. Leonard Lange legt den Christian in seiner lauteren Liebe als zwar schlicht an, denunziert ihn aber nicht als Trottel. Nadine Aßmann bringt das optisch wie geistig Liebenswerte Roxanes in von innen leuchtender Frische auf die im Gegensatz zu den Kostümen minimalistische Bühne: Man nimmt den beiden Herren ihren Faible für das schöne Kind jederzeit ab. Und sie gibt nebenbei eine Kostprobe französischen Chansongesangs, die großes Potenzial verrät. Ein Sommerhöhepunkt, den zu erleben sich lohnt.

Weitere Aufführungen von "Cyrano de Bergerac" auf Burg Schönfels morgen bis Samstag täglich, 19.30 Uhr. Tickethotline 0375 274114647. theater-plauen-zwickau.de