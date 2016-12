Maria mittendrin

Claudia Uhlig ist eine der Mariendarstellerinnen am Heilgen Abend. Im Alltag arbeitet sie mit Holz - wie einst der Vater von Jesus.

Von Eva Prase (text) und Kristin Schmidt (Fotos)

erschienen am 23.12.2016



Chemnitz. Es ist kalt. Claudia Uhlig trägt ein rotes Kleid und hat sich ein blaues Tuch über den Kopf gezogen. Über ihr ein Stern, der sonst im evangelischen Kinderhaus Eva Lu in Chemnitz/Adelsberg hängt und der nun als Stern von Bethlehem leuchtet. Sie sitzt vor einem zum Stall umgestalteten Holzspielhaus. Vor ihr steht eine mit Stroh gefüllte Holzkrippe. Darin brennt eine Kerze, die der Wind nicht auslöschen darf.

Claudia Uhlig spielt die Maria, wie es am Heiligabend in nahezu jeder Kirchgemeinde eine geben wird. Als vor drei Jahren die Adelsberger Kirche saniert wurde, konnte man sie für den Gottesdienst am Heiligabend nicht nutzen. Die Frauen und Männer, die sich dem Hauskreis "Menschen Mittendrin" zugehörig fühlen, kamen so auf die Idee, das Fest der Geburt Jesu mit einem "Krippenweg" zu feiern. Einem Weg, der an jenen erinnern soll, den Maria und Josef zurücklegten. Die Sache kam gut an, und so wiederholt man sie in diesem Jahr.

Auf dem "Marktplatz von Nazareth" - das ist die Fläche vor der Kirche Adelsberg - versammeln sich die Einwohner. Ein Bote liest aus einer Schriftrolle: "Der Kaiser Augustus, Herr der Welt und Euer Herrscher, befiehlt: Jeder geht sofort in seinen Geburtsort. Dort lässt er sich in die Steuerliste eintragen. Das ganze Volk ist ohne Ausnahme zu erfassen und aller Besitz ist einzutragen." Maria, hochschwanger, fragt ihren Mann Josef, was das bedeute. "Wir müssen nach Bethlehem gehen."

Schon vor drei Jahren wählte man Claudia Uhlig für die Rolle der Maria. Zwar ähnelt ihr rot-blaues Kostüm dem anderer Marien im Lande, doch ist Uhlig eine besondere Maria. Keine Jugendliche, keine Konfirmandin, sondern Mutter von drei Kindern. Markus, Tobias und Jonas, zwanzig, siebzehn und neun Jahre alt. Der Mittlere kam unmittelbar vor Weihnachten zur Welt, am 21. Dezember. Jonas, der Jüngste, wurde am 10. Januar geboren. Vor allem als sie mit Tobias schwanger ging und sowohl der Heilige Abend als auch der Geburtstermin näher rückten, "fühlte ich mich wie Maria. Sie war bestimmt völlig übermüdet. Ich kann mich gut in Maria hineinversetzen."

Was für Worte! Getragen von tiefer Frömmigkeit zögert Claudia Uhlig nicht, so zu sprechen. Sie hat in den Stunden der eigenen Niederkunft an Maria gedacht, hat vielleicht intensiver als andere nachempfunden, was diese vor mehr als 2000 Jahren durchgemacht haben mag. Vielleicht ist ihr deshalb die Rolle der Heiligen Jungfrau zugefallen. Claudia Uhlig deutet noch einen anderen Grund an: Als Einjährige erkrankte sie Weihnachten schwer, kam in die Klinik. "Auch sonst kränkelte ich, musste ins Krankenhaus und wurde mehrfach von meiner Mutter getrennt. Ich denke, meine Seele trug Narben davon." Der Zusammenhalt ihrer eigenen Familie ist ihr deshalb heilig.

Die Heilige Familie machte sich auf von Nazareth nach Bethlehem, eine Strecke von rund 150 Kilometern. Der Adelsberger Zug führt über den Friedhof einen Berg hinan, auf ein Feld. Es sind Schilder aufgestellt, auf denen "Stille" zu lesen ist. Beim ruhigen Laufen soll jedem bewusst werden, welche Wege uns heute mühsam erscheinen, was uns gegenwärtig schwerfällt und wie Menschen einander das Leben erschweren. Gott ist durch Jesus Mensch geworden. Und er litt in Jesus an dieser gottverlassen erscheinenden Welt. Er zweifelte: "Vater, warum hast Du mich verlassen?" Grausam sollte er am Kreuz sterben. Ist die Welt friedvoller geworden? Kein Friede ist auf Erden. Mit Jesu Auferstehung ist aber die Hoffnung in der Welt, das Böse überwinden zu können.

Claudia Uhlig sorgt sich, wie viele Mütter und Väter, angesichts des Unfriedens um ihre Kinder. Mit ihrem Mann Jörg und den Schwiegereltern auf einem Bauernhof lebend, steht sie mit beiden Beinen im Leben. Sie hat einen alten Handwerksberuf erlernt, einen, der für Frauen ungewöhnlich ist. Sie arbeitet mit Holz - wie einst der Vater von Jesus, der Zimmermann war.

Ihr Vater war Lokführer, ihre Mutter arbeitete als Blumenbinderin. Dass die Mutter wunderschöne Sträuße zu vielen Anlässen flocht, gefiel ihr von Kindheit an. "Ganz anders als mein Vater, der auswärts arbeitete, konnte sie daheim etwas mit ihren Händen schaffen. Etwas Schönes, das die Menschen von Geburt und Taufe über Hochzeiten bis zum Tod begleitet." Doch etwas gefiel ihr nicht an diesem Handwerk: Die so kunstvoll arrangierten Blumen welkten schnell. Es wuchs der Wunsch bei ihr, etwas Bleibendes zu schaffen. Die junge Frau lernte Industrie-Tischlerin mit Abitur in Joachimsthal bei Eberswalde. Sie verließ dafür in jungen Jahren das Elternhaus, zog in ein Internat, fuhr jedes Wochenende acht, neun Stunden hin und zurück. Doch in Joachimsthal befand sich die einzige derartige Lehrstätte in der DDR. Nach Abschluss dieser Ausbildung studierte man meist Holz- und Faserwerkstofftechnik. Doch gerade rechtzeitig, zur Wendezeit, wurde Claudia Uhlig bewusst, dass sie nicht studieren wollte, wie man holzähnliche Materialien herstellt, sondern dass sie mit Holz arbeiten mochte. Sie begann in einer Tischlerei in Chemnitz, baute Stühle, Tische, Schränke, Küchen ...