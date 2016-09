Medien: Martin Roth verlÃ¤sst Victoria and Albert Museum

Medien: Martin Roth verlässt Victoria and Albert Museum

erschienen am 04.09.2016



London (dpa) - Der deutsche Direktor des Londoner Victoria and Albert Museums, Martin Roth, will seinen Posten Medienberichten zufolge aufgeben. Das berichten unter anderem die «Sunday Times», «Spiegel Online» und der MDR. Wie es in der «Sunday Times» am Sonntag hieß, will der 61-Jährige am Montag seine Mitarbeiter über den Schritt informieren. Öffentlich machen wolle er seine Entscheidung demnach am 10. September bei der Eröffnung der neuesten Sonderausstellung des Museums. Das Victoria and Albert Museum war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.