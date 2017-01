Mehr Gäste im Theater der Jungen Welt

erschienen am 19.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Das Theater der Jungen Welt in Leipzig hat im vergangenen Jahr seine Besucherzahl steigern können. Mehr als 60 000 Zuschauer und Teilnehmer an Veranstaltungen seien gezählt worden, teilte das Theater am Donnerstag mit. Im Jahr davor seien es 52 700 Zuschauer gewesen. Ein Grund für den Gästezuwachs sei ein vielfältigeres Angebot. So gab es im Jahr 2016 mehr als 780 Veranstaltungen, im Jahr davor waren es knapp 700. Für ihre Produktionen habe die Bühne eine Reihe von Preisen erhalten, so für die Inszenierung «Brennpunkt X», bei dem Flüchtlinge und Ensemblemitglieder gemeinsam auf der Bühne standen. Dafür bekam das Haus den Sächsischen Preis für Demokratie.