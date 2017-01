Mensch Luther - Die Ministerin

Reine Männersache? Das war die Reformation natürlich nicht, auch wenn Überlieferungen und öffentliche Wahrnehmung das suggerieren mögen. Denn es gab eine ganze Reihe von Frauen, die an der Verbreitung von Martin Luthers Thesen mitwirkten - oder gar selbst ihren eigenen Beitrag zur kirchlichen Erneuerungsbewegung leisteten. Katharina von Bora ist die bekannteste von ihnen: Sie prägte als Ehefrau Martin Luthers das Wirken des Reformators entscheidend. Regina Röhner aus Rüsdorf bei Hohenstein-Ernstthal hat ein Buch über die entlaufene adlige Nonne geschrieben und nimmt dabei hier ein Frauenleben unter die Lupe, das vor 500 Jahren ungewöhnlich, ja unerhört war - und aus heutiger Sicht ziemlich modern wirkt. Uta Trinks sprach mit Regina Röhner über die eigenständige und faszinierende Frau hinter Luther.

erschienen am 27.01.2017



Rüsdorf. Freie Presse: Wie Sie in Ihrem Buch "Zu Gast bei der Lutherin" schreiben, war deren Tafel zumeist gut besetzt und reich gedeckt, Katharina von Bora also eine versierte Gastgeberin. Was erwartete denn den Gast im Hause des Reformators?

Regina Röhner: "Zu Gast bei der Lutherin" bedeutet mehr, als nur im Hause des Reformators Martin Luther zu speisen. Das Buch ist eine Annäherung an Katharina von Bora, die kluge und selbstbewusste Ehefrau des Reformators. Die Leser lernen eine "Powerfrau" des 16. Jahrhunderts kennen und die Luthersche Hauskost. Der Rezeptteil ermöglicht es, von Martin Luther geschätzte Speisen mit heutiger Küchentechnik nachzukochen. Die Bedeutung der Kochkunst wurde von Luther hoch geschätzt: "Denn, es ist ein gemarterter Mann, dess' Weib und Magd nichts wissen in der Küche: Es ist das erste Unglück, woraus viele Übel folgen." Luther liebte Hausmannskost. Aber es wurde auch viel gefeiert im Lutherhaus: Doktorschmäuse und Hochzeiten für Freunde und Verwandte fanden hier statt.

Das fand die Zustimmung des Kirchenmannes und Hausherrn?

"Darf unser Herrgott große Hechte und Rheinwein schaffen, so darf ich sie auch essen und trinken; es ist dem lieben Gott recht, wenn du einmal aus Herzensgrund dich freuest oder lachest", so Luther. Katharina war verantwortlich für den großen Haushalt. Sie leitete auch die Dienstleute an und die Köchin Dorothea. Vierzig bis fünfzig Tischgäste mussten täglich versorgt werden, und oft kehrten berühmte und hochgestellte Gäste ein, die auch ihrem Rang gemäß bewirtet wurden. Als Morgenimbiss wurden Suppen, Breie und Brot verzehrt. Das Frühmahl oder Morgenmahl, das etwa unserem Mittagessen entspricht, gab es gegen 10 Uhr, gegen 17 Uhr fand das Nachtessen statt.

Sie haben in Ihren Buch Kochrezepte der Lutherin versammelt. Wären die aufgetischten Speisen für unseren heutigen Geschmack immer noch Gaumenfreuden?

Ich habe in den Rezeptteil des Buches nur solche Speisen aufgenommen, die man auch heute noch als wohlschmeckend empfinden kann. Und ich habe diese Rezepte auch für die heutige Küche und Familiengröße (vier Personen) aufbereitet. Gekocht und ausprobiert habe ich wesentlich mehr.

Sie schreiben aber nicht nur über die Tafelfreuden, sondern beleuchten auch die Stellung der Frau an Luthers Seite. Was hat Sie gereizt, der Lutherin ein Buch zu widmen?

Die Lebensleistung der Katharina von Bora hat mich sehr beeindruckt, ihr Mut, ihr Selbstbewusstsein und ihr Leistungswille. Sie war keine "Hausfrau" im heutigen Sinne, sondern die Leiterin eines für die damalige Zeit "mittelständischen" Unternehmens. Dazu gehörten die Burse (ein Studenteninternat mit Vollverpflegung) und eine große Gutsherrschaft mit Brauerei, Wein- und Hopfenanbau. Ich beschäftige mich ja schon lange mit dem 15./16. Jahrhundert. Es gibt in dieser Zeit viele Frauen, deren Leben ganz anders verlaufen ist, als es viele Klischees über die damalige Stellung der Frau besagen. So war es eigentlich nur folgerichtig, dass ich mich nach Kurfürstin Anna dann Luthers Ehefrau Katharina von Bora zuwandte. Die Ehe des ehemaligen Augustinermönches Martin Luther und der entlaufenen Nonne Katharina von Bora war ja einer der großen Skandale der frühen Neuzeit. Bei ihrer Hochzeit waren beide mittellos, lebten im ehemaligen Schwarzen Kloster, das der Kurfürst Luther als Wohnstätte überlassen hatte. Katharina hätte auch an den vielen üblen Nachreden zerbrechen können, aber sie hat sich behauptet, hat sechs Kinder geboren und für Wohlergehen und Wohlstand der Familie gesorgt. Und sie behauptete sich auch in den schweren Jahren nach Luthers Tod.

Ein oft zitierter Spruch lautet: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Trifft das auch auf die Luthers zu? Auf jeden Fall. Und ohne Katharinas Umsicht und Fürsorge hätte der unter vielen Krankheiten leidende Reformator sicher nicht die Lebensleistung erbringen können, die er erbracht hat. Das wurde durchaus schon von Zeitgenossen erkannt. 1536 schenkte der Straßburger Reformator Wolfgang Capito (1478- 1541) Katharina einen Goldring und schrieb an Luther: "Ich liebe sie von Herzen als diejenige, welche dazu geboren ist, Deine Gesundheit aufrecht zu halten, damit Du desto länger der unter Dir geborenen Kirche, d. h. allen Christgläubigen zum Heile dienen kannst."