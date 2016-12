Mensch, schäm dich!

Scham hat viele Gesichter: Sie kann Strafe sein, aber auch Motor für Veränderung. Das Hygiene-Museum widmet dem Thema nun eine Ausstellung.

Von Lea Becker

erschienen am 06.12.2016



Dresden. Wir alle kennen diesen Moment, in dem wir uns nichts sehnlicher wünschen, als dass sich der Boden unter uns auftun möge und wir darin verschwinden könnten. Stattdessen stehen wir da, mit hochrotem Kopf, unsicherem Lächeln, gesenktem Blick - und schämen uns. Da mag manch ein Kulturpessimist noch so wacker behaupten, dass wir in Zeiten ungekannter Schamlosigkeit lebten. Die Wahrheit ist: Scham ist ein fundamental menschliches Gefühl, das sich so leicht nicht abschütteln lässt.

Forscher vermuten, dass wir bereits im zweiten Lebensjahr Scham empfinden. Voraussetzung dafür ist, dass wir eine Vorstellung von uns selbst und von gewissen Regeln haben. Denn mit der Scham ist immer ein Abweichen von dem verbunden, was wir als Norm oder gar als Ideal verstehen. Das Gefühl von Scham ist kulturübergreifend, ihre Anlässe sind es nicht unbedingt: In Japan beispielsweise liefern nicht nur öffentliches Lachen und ein weit geöffneter Mund Anlässe zum Erröten; auch lange Röcke gelten als schambehaftet - wer weiß, was sich darunter verbergen könnte? "Was für eine Generation, eine Region, eine Kultur hochgradig schambesetzt ist, kann für eine andere völlig belanglos sein", schreibt Daniel Tyrandellis. Für das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden hat der Philosoph die Ausstellung "Scham. 100 Gründe rot zu werden" kuratiert.

Allen kulturellen Konventionen zum Trotz ist die Schamgrenze immer auch individuell. So schämt sich manch einer schon für einen Schweißfleck auf dem Hemd, während andere ohne zu erröten neben nackten Folteropfern posieren. Wie sich das anfühlt, kann man in der Dresdner Ausstellung selbst ausprobieren: Das bekannte Foto, auf dem eine US-Soldatin einen Kriegsgefangenen in Abu Ghuraib demütigt, hat der Künstler Phillip Toledano in einen Jahrmarktaufsteller verwandelt. Die Besucher können durch die ausgeschnittenen Köpfe der beiden schauen und dabei entscheiden, wer hier die schamvollere Figur abgibt.

Denn schämen kann man sich nicht nur für eigenes Fehlverhalten, sondern auch für das von anderen. Für die eigene Nation zum Beispiel, ihre Grenzen, ihren Reichtum und für die eigenen Landsleute. "Ich schäme mich, in einem Land zu leben, in dem Menschen Beifall klatschen, wenn Menschen angegriffen, verletzt, vertrieben werden. Ich schäme mich, Mitbürger von Feiglingen zu sein, die Frauen und Kinder schlagen und drangsalieren, die Jagd auf jene Menschen machen, die bei uns Zuflucht und Hilfe suchen oder anders sind", sagte DDR-Bürgerrechtler Konrad Weiß 1992 vorm Bundestag angesichts der damaligen Anschläge auf Flüchtlingsheime.

So kann die vielfach als repressiv und negativ empfundene Scham auch Positives mit sich bringen: "Zu spüren, dass eine Grenze der Scham überschritten ist, kann ein Korrektiv sein, Motor und Motivation zum gesellschaftlichen Engagement", schreibt Kurator Tyrandellis. Noch einen Schritt weiter geht die kanadische Umweltwissenschaftlerin Jennifer Jacquet. In ihrem 2015 erschienenen Buch "Scham - Die politische Kraft eines unterschätzten Gefühls" beschreibt sie, wie sich mit Scham Politik machen lässt. Sie ruft zur öffentlichen Beschämung von Konzernen auf, deren Firmenpolitik der Umwelt und dem Klima schadet, um so ein Umdenken zu erzwingen.

In der Dresdner Ausstellung erscheint der Akt des Beschämens dagegen ausschließlich negativ. Schandfass, Schandmaske und Doppelhalsgeige zeugen von mittelalterlich-düsteren Formen der öffentlichen Beschämung, denen wir glücklicherweise nur noch im Museum begegnen. Was aber nicht bedeutet, dass der Akt der öffentlichen Beschämung heute ausgestorben wäre. Er hat sich bloß in den virtuellen Raum verlagert. Die Ausstellungsmacher greifen das Thema Cybermobbing in einer interaktiven Grafik auf. Sie erzählt unter anderem die Geschichte eines US-amerikanischen Studenten, der von seinem Mitbewohner online als homosexuell geoutet wurde. Per Videostream übertrug der Mitbewohner sogar eine intime Begegnung des Jungen mit einem anderen Mann. Der Beschämte fühlte sich danach so bloßgestellt und elend, dass er sich kurz darauf das Leben nahm.

Der virtuelle Shitstorm habe einmal als demokratische Waffe fungiert, um das Fehlverhalten von Großkonzernen oder Institutionen global anzuprangern, schreibt Journalistin Andrea Köhler im Ausstellungskatalog. Von derlei aufklärerischen Impulsen sei heute nicht mehr viel übrig: "Immer mehr erweist sich das Internet als Spielwiese, auf der Frustrierte im Schutze der Anonymität ihren Neid- und Minderwertigkeitsgefühlen freien Lauf lassen." Konstruktive Kritik weiche zusehends der "enthemmten Verunglimpfung von Personen". Angesichts solcher Auswüchse plädieren die Ausstellungsmacher für eine neue, interkulturelle Schamkultur. Vorschläge, wie diese entstehen oder aussehen könnte, bleiben sie schuldig. Grund zur Scham gibt es - das wird deutlich - mindestens 100-fach. Ob und wie wir sie für unser Zusammenleben fruchtbar machen können, liegt letztlich bei uns.

DIE AUSSTELLUNG"Scham. 100 Gründe rot zu werden" ist bis 5. Juni 2017 im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden zu sehen. www.dhmd.de