Metal-Band Metallica bringt neues Album heraus

erschienen am 20.08.2016



New York (dpa) - Die Metal-Band Metallica hat ein neues Album angekündigt. «Hardwired ... To Self-Destruct» werde am 18. November erscheinen, teilten die US-Musiker am Freitag mit. Es ist das erste Studio-Album der Band seit acht Jahren.

«Wir sind natürlich total aufgeregt, die neuen Songs mit all unseren Freunden da draußen zu teilen», erklärte Schlagzeuger Lars Ulrich. Metallica war in den 80er Jahren in Los Angeles gegründet worden und gehört mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Metal-Bands der Welt.