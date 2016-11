Metal-Festival «With Full Force» zieht nach Ferropolis um

erschienen am 18.11.2016



Gräfenhainichen (dpa) - Das Metal-Festival «With Full Force» zieht aus dem sächsischen Roitzschjora ins rund 30 Kilometer entfernte Ferropolis in Sachsen-Anhalt um. «Durch immer strengere behördliche Auflagen und die vielen daraus resultierenden Probleme sind wir leider einfach nicht mehr in der Lage, unser geliebtes Festival in Roitzschjora fortzuführen», teilten die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit. In der «Stadt aus Eisen» bei Gräfenhainichen könnten den Besuchern mehr Komfort, Sicherheit und Qualität geboten werden, hieß es.

An der Kapazität der in den vergangenen Jahren stets rund 30 000 Besucher starken Veranstaltung soll sich nicht ändern. Allerdings werde es eine vierte Bühne geben, kündigte der Veranstalter an. Das «With Full Force 2017» findet vom 22. bis 24. Juni 2017 statt. Der Eintrittskartenvorverkauf startet am 1. Dezember.