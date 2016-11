Metallischer Neustart in der "Stadt aus Eisen"

Das Festival With Full Force zieht 2017 nach Ferropolis um

Von Tim Hofmann

erschienen am 12.11.2016



Chemnitz/Roitzschjora. Das größte ostdeutsche Festival für Metal und Hardcore wird ab 2017 auf ein neues Gelände verlegt: Die 24. Ausgabe des With Full Force (WFF) wird vom 22. bis 24. Juni in Ferropolis bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt stattfinden. Bisher wurde das WFF im sächsischen Roitzschjora bei Delitzsch ausgetragen. "Dort sind die behördlichen Auflagen aber von Jahr zu Jahr ausgeweitet worden. Wir hätten das Festival daher nicht mehr stemmen können, ohne Abstriche an der Qualität vorzunehmen", begründete Sven Borges vom Chemnitzer Veranstalter In Move am Freitag den Umzug. Er sieht in dem neuen Standort, der rund 35 Kilometer vom alten Gelände entfernt liegt, vor allem Vorteile: "Das neue Gelände bietet mehr Qualität und vor allem Sicherheit. Dort gibt es befestigte Toiletten und Duschen, einen festen Untergrund, Badestrände und guten Blitzschutz." Auf dem WFF waren 2012 bei einem schweren Unwetter einige Besucher durch einen Blitzeinschlag auf freiem Gelände verletzt worden. Auch das Baden im nahe gelegenen Tagebausee war dort offiziell nicht gestattet.

Das ist in Ferropolis anders: Die Halbinsel ist für ihre Kulisse aus ausgemusterten Tagebau-Baggern berühmt; das Indie-Open-Air "Melt!" und das Hip-Hop-Festival "Splash!" finden dort seit Jahren statt. Mit deren Veranstalter ist laut Borges eine Kooperation für logistische Synergie-Effekte im Gespräch. In Move wird das WFF aber weiter eigenständig betreiben. Auch die Größenordnung soll konstant bleiben. Das Programm für 2017 ist laut Veranstalter noch nicht spruchreif, geplant sei aber eine vierte Bühne und eine Erweiterung auf 80 Bands.

Das With Full Force wurde 1994 im Stadtpark Werdau gegründet. 1996 zog es wegen wachsender Besucherzahlen auf den Flugplatz nach Zwickau um. Das ging wegen Lärmproblemen nur dreimal gut: Seit 1999 fand es in Roitzschjora statt. Das WFF zählt zu den wichtigsten deutschen Rockfestivals, es war für Szene-Trends wie Crossover oder Metalcore wegweisend.