Metronom: Herzschlag der Musik

Sobald mehrere Musiker zusammen spielen, müssen sie sich auf eine gemeinsame Taktfrequenz einigen. Weil das freihändig aber nur bedingt klappt, wurde vor 200 Jahren ein Gerät erfunden, das bis heute in den bpm von Computern weiterlebt: das Metronom!

Von Johanna Eisner

erschienen am 03.02.2017



Am Anfang war da nur so ein Gefühl: Zu Mozarts Zeiten wurde das Tempo eines Musikstückes eher empfunden, denn akkurat ausgezählt. Man setzte auf Zeit- und Taktgefühl. Dafür gab es wiederum Worte, schöne, wohlklingende italienische Adjektive, die ein bisschen so klangen wie die Musik selbst. Seit dem 17. Jahrhundert definieren sie den Charakter eines Stückes: Italienische Eigenschaftswörter, die man in die Noten schrieb, weil Italienisch damals die Innovations-Sprache der Musik war: Allegro, Andante, Largo. Heute hieße das Up-, Mid-, Downbeat - oder schnell, gehend, langsam. So entstand ein Wörterbuch der Musik, inklusive Bezeichnungen für Tempo-Änderungen und anderer Zusätze wie molto (viel) oder tranquillo (ruhig): Klassische Musiker können mit ihren Dirigenten stundenlang über die Feinheiten zwischen zwei unterschiedlich gefühlten "andante" debattieren.

Nun ist Musik aber keineswegs reines Gefühl, sondern, im Kern, nüchterne Physik und gehorcht damit mathematischen Gesetzen. Klänge entstehen aus Schall-Schwingungen der Luft, die man berechnen und messen kann. Daraus bildet sich unser Notensystem, das mit Intervallen und Oktaven arbeitet - und mit Rhythmus. Der steht taktweise festgeschrieben, wobei der Herzschlag der Musik in Noten-Brüche geteilt wird: Vierviertel, drei Viertel, fünf Achtel oder Triolen. Das muss ein Musiker zum Teil fühlen, vor allem aber muss er es erst einmal stur auszählen. Eins zwo drei vier, zwei zwo drei vier, drei zwo drei Viertel stampft der Gitarrenschüler und sein Lehrer nickt wie ein Arzt, der den Puls prüft.

Um diesen genauer vorgeben zu können, ohne dabei großartig auf musikalische Gefühlsduseleien setzen zu müssen, wurde vor 200 Jahren eine Art Schrittmacher erfunden: das Metronom. Es brachte Gleichmäßigkeit in das Gefühl, die Rationalisierung der musizierten Emotion. Rhythmische Präzision statt Fußklopfen - und ein Ende der Diskussion um verschiedene "andante". Das Metronom ist ein Uhrwerk, das das Tempo in genauen Zahlen vorgibt, in Schlägen pro Minute. Ein Taktmesser also, der wie eine Feder aufgezogen wird, und dann ein Pendel schwingt, das durch ein kleines Gewicht beschwert wird. Der Grundschlag wird somit nicht nur hörbar, man kann ihn auch sehen. Das Metronom steht meistens auf dem Klavier und sein kontinuierliches, beharrliches Ticken hat vermutlich schon einigen Musikschülern den Nerv geraubt. Man stellt eine Zahl ein, die gibt dann die Schläge pro Minute vor.

Heute sagt man dazu "Beats per Minute", kurz bpm, früher hieß das "Mälzels Metronom", kurz MM. Gemeinhin könnte man sagen, die Einheit hieß nach dem Erfinder des Metronoms: Dem Wiener Tüftler Johann Nepomuk Mälzel. Zumindest meldete dieser am 05. Dezember 1815 ein Patent darauf an, nachdem viele Komponisten und Musiker, allen voran Ludwig van Beethoven, wiederholt den Wunsch nach einem taktgebenden Gerät für ein geregeltes Rhythmusleben geäußert hatten. Das jedoch missfiel Dietrich Nikolaus Winkel, denn der in Amsterdam lebende deutsche Mechaniker hatte ebenfalls ein "Musik Chronometer" konstruiert - und zwar bereits 1814, jedoch erst, nachdem ihn Mälzel um Rat gebeten hatte. Es kam zum Rechtsstreit, 1820 wurde Dietrich dann die Erfindung des Metronoms offiziell zugesprochen. So ganz klar war die Sache danach aber trotzdem nie: Denn Mälzel lieferte die Idee, Dietrich die dazugehörige Konstruktion.

Bis heute kann man sich also darüber streiten, wer nun der eigentliche Vater des Metronoms ist. Für Thomas Synofzik, dem Leiter des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau, ist das indiskutabel: "In der Form, in der wir das Metronom heute nutzen, ist Mälzel der Erfinder. Er ist auch derjenige, der in der entsprechenden Literatur zitiert wird."

Seitdem tickt sich das Metronom unermüdlich wie ein Uhrwerk durch Musikzimmer und Tonstudios, und funktioniert heute elektronisch, als App oder einfach nur online bei Google. "Das Gerät hat viel bewirkt in der Musik", sagt Synofzik, "vor allem in der Praxis des Übens. Instrumente konnte man nun mit mehr Regelmäßigkeit spielen und musizierte fortan mit einem Maschinenhelfer, der das genaue Tempo vorgab. Man konnte den Geist zu einer maschinellen Regelmäßigkeit erziehen."

Man kann das Metronom aber auch als Instrument einsetzen, wie es der zeitgenössische Komponist György Ligeti in seinem "Symphonic Poem for 100 Metronoms" tat: Zehn Performer starten zeitgleich jeweils zehn Metronome, die auf unterschiedliche Geschwindigkeiten eingestellt sind. Auch für Robert Schumann war die kleine Taktmaschine von großer Bedeutung. Nach Beethoven sei er der zweite Komponist gewesen, der in seinen Werken Metronomangaben gemacht habe, wohingegen sich seine Zeitgenossen Brahms und Mendelssohn gegen die Metronomisierung gesträubt hätten, erklärt Synofzik.

Mit Aufkommen des Disco-Sounds und der elektronischen Tanzmusik etablierte sich die Bezeichnung "bpm". Heute ist das die digitalisierte Metronom-Abgabe, und insbesondere für DJs und in der elektronischen Musik unabdingbar. Das menschliche Herz klopft einen Rhythmus von 72 bpm. Das ist beispielsweise die Grundgeschwindigkeit des Queen-Klassikers "Bohemian Rhapsody", ein eher gemäßigtes Tempo. Alles was darüber ist, wird unserer Hörgewohnheit nach als mitreißend, alles darunter als beruhigend empfunden. In der Populärmusik ist Hip-Hop mit durchschnittlich 80 bis 115 bpm ein eher langsames Genre, zu House und Techno bewegen sich Tänzer irgendwo zwischen 140 und 160 bpm, bei Black- oder Deathmetal geht's bis zu 320 bpm, bei allem mit einem "Speed" davor noch schneller, sogar bis zu 1000. In der Musik gilt außerdem: Geschwindigkeit ist Höhe. Wenn man die Geschwindigkeit beim Abspielen erhöht, steigt auch die Tonfrequenz. Verdoppelt man also das Tempo, verdoppelt sich die Frequenz und die Tonhöhe klettert um eine Oktave nach oben - oder nach unten, wenn man das Tempo entsprechend drosselt. DJs und Produzenten nutzen diesen Effekt (auch Pitchen genannt), wenn sie ein bestimmtes Klangbild erzeugen wollen - nervig quietschende "Micky-Maus"-Stimmen zum Beispiel. Doch längst gibt es Software, die Musik auch "stretchen", also dehnen und quetschen kann. Sprich: Sie verändert das Tempo, ohne Klang oder Tonhöhe zu beeinflussen. DJs, die mit Programmen wie "Traktor" auflegen, können sich beliebige Lieder oder Beatschnipsel automatisch anpassen lassen - ihre analogen Kollegen mussten dazu noch die Abspielgeschwindigkeit der Plattenspieler verändern, um zwei Beats in einen gemeinsamen Flow zu bekommen. "Beat-Zähler" halfen dabei. Und das Metronom? Gibt es heute kostenlos als Handy-App.

