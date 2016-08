Mexikos Musik-Legende Juan Gabriel gestorben

erschienen am 29.08.2016



Mexiko-Stadt (dpa) - Einer der erfolgreichsten Musiker und Komponisten Mexikos, Juan Gabriel, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie mexikanische Medien ĂŒbereinstimmend berichteten, starb er am Sonntag in seinem Haus im kalifornischen Santa Monica.

Die mexikanische Stiftung fĂŒr Kultur und Kunst wĂŒrdigte Gabriel als «Leuchtturm der populĂ€ren Musik». Er verkaufte 45 Millionen Alben, komponierte 600 Lieder und war bekannt fĂŒr seine romantischen Herzschmerz-Lieder wie «Amor Eterno» («Ewige Liebe»), «Hasta que te conocí» («Bis ich Dich kennenlernte») und «Se me olvidĂł otra vez» («Wenn man mich wieder vergisst»).

Juan Gabriels Werke wurden von KĂŒnstlern wie Julio Iglesias und Placido Domingo interpretiert.