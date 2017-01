Ministerin will mehr Kultur für das ganze Land

Sachsen erhöht Zuschüsse für Kulturräume, Mobilität und Musikschulen

Von Tino Moritz

erschienen am 18.01.2017



Dresden. Sachsen rühmt sich seit Jahren, besonders viel Geld für Kultur auszugeben. Entsprechende Ländervergleiche sind aber entweder veraltet oder taugen allein schon deshalb wenig, weil die Kulturetats unterschiedliche Ausgaben umfassen. Im Freistaat gehören formal etwa die als GmbH organisierten Landesbühnen nicht dazu. Insofern ist der im Vorjahr veröffentlichte, aber auf Zahlen von 2013 basierende Kulturfinanzbericht, wonach Sachsen pro Kopf nach Hamburg das meiste Geld ausgibt, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.

Dass Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) nun trotzdem von einer Stärkung der Ausgaben für Kunst und Kultur sprechen kann, liegt an einem Plus von 12,6 Millionen Euro, das Sachsen im Vergleich zu 2016 im Landeshaushalt bereitstellt. Mit dieser Summe steigen die Landesausgaben für Kunst und Kultur in diesem Jahr auf 213,4 Millionen Euro. Laut Stange werden die Musikschulen nun mit sechs Millionen Euro gefördert - und damit 425.000 Euro mehr als bisher. Der Anstieg lässt sich mit dem Erfolg des Projekts "Jeki - Jedem Kind ein Instrument" erklären: Immer mehr Grundschüler würden nach dem Heranführen an ein Instrument weiter spielen wollen.

Laut Stange sollen "insbesondere die Musikschulen im ländlichen Raum" vom Anstieg profitieren. 300.000 Euro stünden zum Ankauf von Instrumenten bereit, womit sich kleine Orchester den Erwerb leisten könnten. Ebenfalls 300.000 Euro sind als Anschubfinanzierung zur Erhöhung der Mobilität eingeplant, um Schülern im ländlichen Raum den Zugang zu kulturellen Angeboten zu ermöglichen. Dabei ist nicht nur etwa an die "Kulturbusse" für Besucher, sondern auch an die Bezahlung der Anfahrtswege für Musiker oder Schauspieler für Auftritte in der Fläche gedacht. Die Kulturräume erhalten 2017 knapp 95 Millionen Euro, drei Millionen mehr als zuletzt. Wieviel davon für Tarifsteigerungen draufgehen, ist den regionalen Gremien überlassen.