Mit Hilfe der Kinder und der Fantasie

Kann ein politisches Theaterstück kindgerecht umgesetzt werden? Mit "Der kleine August" auf der Seebühne Kriebstein ist das Mittelsächsische Theater das Wagnis eingegangen.

Von Maurice Querner

erschienen am 05.06.2017



Kriebstein. Kann gut sein, dass die Kinder nach dem Schauen des Stücks "Der kleine August" mit dem Ausruf "Das ist prima!" ein ums andere Mal am Nervenkostüm ihrer Eltern zerren. Clown August (Ralph Sählbrandt) ruft diesen Satz oft, zum Beispiel immer dann, wenn er eine Ohrfeige vom "Seniore, Dottore, Diktatore" (gemeint ist der Zirkusdirektor) oder vom Stallmeister erhält.

Mit dem Stück hat sich das Mittelsächsische Theater an die kindgerechte Umsetzung der berühmten Zirkusgroteske von Pavel Kohout gewagt. Aus "August August, August" wurde so "Der kleine August". Regisseurin Annett Wöhlert inszenierte dennoch nah am Original. 1967 uraufgeführt, erzählte die Parabel während des Prager Frühlings beispielhaft von Unterdrückung und Machtmissbrauch.

August heißt August mit Vornamen und mit Familiennamen und ist Zirkusaugust von Beruf. Und er hat einen Traum. Er will die acht weißen Lipizzaner dressieren. Ein unerhörter Wunsch, den der Stallmeister dem Zirkusdirektor zugleich zu Gehör bringt. Denn die Dressur der edlen Pferde ist seit jeher Privileg des Direktors und soll es auch immer bleiben. Doch zur Überraschung des Stallmeisters (Franka Anne Kahl) lehnt der Chef den Traum nicht ab. Er stellt aber Bedingungen, die der renitente Clown unmöglich erfüllen kann. Eigentlich! August soll eine Frau finden, eine Clownsfamilie gründen, und er muss einen ganzen Zirkus sein eigen nennen. Fiese Tricks fallen dem Direktor ein, August soll Pfeife und Peitsche besitzen, natürlich eine Visitenkarte vorweisen können, Geld haben. Und das alles gegen den Widerstand einer Gewitterfront und des Stasi-Stallmeisters, der beobachtet, kontrolliert und ohrfeigt.

Man könnte meinen, dass das Märchen für die Kleinen (empfohlen ab 5 Jahre) keine leichte Kost ist. Doch diese verfolgen konzentriert und mit offenen Mündern das Geschehen. Mögen sie sicher auch nicht alles verstehen, die Szenerie bleibt für sie offenbar bis zur letzten Minute spannend. Natürlich werden die Ohrfeigen nur angedeutet. Und die Kinder haben ihren Spaß. Pfeife und Peitsche werden im Publikum gefunden. Kinder (und Eltern) amüsieren sich am sprachlichen Klamauk, die der Clown zum Besten gibt. Aus "Gemahl" und "Gemahlin" wird der "Gemahlte" und "Gemahlerin" und die "Lizzipaner" werden frisiert statt dressiert. Und als der "Diktatore" einmal mehr die Schrauben der Repression anzieht und vom Clown verlangt, er möge in kürzester Zeit ein Zirkusprogramm erstellen, lädt August die Kinder dazu ein. Diese stürmen dankbar die Bühne und kreieren mit ihm, Clownsfrau, Clownssohn und Clownstochter eine schöne, kleine Show.

August besteht mit der Kraft der Fantasie und mit Hilfe der Kinder alle Prüfungen. In Kohouts Erwachsenenstück gibt es freilich kein Happy End. Auch auf der Seebühne deutet Regisseurin Wöhlert die Katastrophe an, entlässt dann aber doch ihr kleines und großes Publikum glücklich und zufrieden.

Weitere Termine von "Der kleine August", heute, Mittwoch und Donnerstag 10 Uhr, am 12. und 13. sowie am 26. und 27. August, 16 Uhr auf der Seebühne Kriebstein.