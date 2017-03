Mit eiserner Hand

Erfolgsautorin Sabine Ebert über ihren neuen Romanzyklus zu Kaiser Barbarossa, Mythen, Vorurteile und historische Genauigkeit

erschienen am 10.03.2017



Chemnitz. Er war einer der mächtigsten Herrscher des Mittelalters: Barbarossa. In einer Romanreihe wird Sabine Ebert den Aufstieg dieses charismatischen Mannes begleiten. Im ersten Band "Schwert und Krone - Meister der Täuschung", der gerade erschienen ist, spielt der später legendäre Rotbart allerdings noch eine Nebenrolle. Zunächst bringt die Bestsellerautorin ihr großes Figurenensemble in Stellung. Es geht um Macht, Intrigen und Liebe. Uta Trinks und Tim Hofmann sprachen mit Sabine Ebert darüber, was die Fürsten deutscher Lande im 12. Jahrhundert um- und antrieb.

Freie Presse: Die Mittelalter-Faszination ist seit Jahren ungebrochen, "Game of Thrones" zum Beispiel ein Riesenthema. Warum ist das so?

Sabine Ebert: Auch ich bin großer Fan dieser Fernsehserie und der Bücher. Obwohl sie in den Fantasy-Bereich gehören, ist das Geschehen dem europäischen Mittelalter viel näher als mancher Mittelalterroman. Im Zentrum steht der verbissene Kampf um Macht, den verschiedene Häuser ausfechten. Schier unglaubliche Dinge passieren da. Das ist eigentlich das, worüber auch ich schreibe - nur ohne Drachen und Weiße Wanderer. Immer wieder gibt es jähe Wendungen und Intrigen im Ringen der deutschen Fürsten um die Herrschaft. Nehmen wir den Erzbischof von Trier. Seine Ränke verhinderten im Jahr 1138, dass der vom gerade verstorbenen Kaiser als Nachfolger bestimmte Welfe den Thron besteigen konnte. Dabei scheute man keinen groben Rechtsbruch. Im kleinsten Kreis hievte man einen Staufer an die Macht. Der Abservierte fand sich so ausmanövriert wieder, dass er daran nichts mehr ändern konnte.

Worum geht es Ihnen besonders?

Es ist die Vorgeschichte zu dem, worüber ich eigentlich erzählen will - den Wendenkreuzzug. Bei den Recherchen zu den früheren Mittelalterromanen bin ich auf das Thema gestoßen. Mich interessiert, dass sich hier drei Todfeinde an einen Tisch setzten und ein Zweckbündnis eingingen, nur um sich vor einem teuren und gefährlichen Kreuzzug in den Orient zu drücken und obendrein reichlich Beute zu machen. Alle jahrzehntelangen Fehden schoben sie dafür beiseite.

Im ersten Teil Ihrer Romanreihe bricht das Trio aber noch nicht auf ...

Ja, weil mir klar wurde, dass ich zunächst erzählen musste, woher die Feindschaft der drei Fürsten rührt. Sie hatte unter anderem ihre Ursache in dem unerhörten Ereignis, dass man eben dem Welfen den Thron, seine Titel und Ländereien raubte.

Es gibt ja eine breite Szene, die sich mit jenen fernen Tagen beschäftigt, Mittelalterspektakel etwa. Was hilft Ihnen, sich in diese Zeit zu versetzen?

Mittelaltermärkte haben nicht viel mit Mittelalter zu tun. Das sind Volksfeste, auf denen sich die Menschen amüsieren sollen. Das sei ihnen ja auch gegönnt. Aber ich bin seit zehn Jahren in einer Reenactment-Truppe, die versucht jene Epoche authentisch darzustellen - von Turnier- und Schwertkämpfen, über die Essenszubereitung, bei der man viele Dinge wie Kartoffeln noch nicht kannte, bis hin zu den Farben und Verarbeitungsweisen von Textilien, an denen sich der gesellschaftliche Stand ablesen ließ. Aber natürlich habe ich auch wieder mit Historikern zusammengearbeitet.

Was ist Ihnen dabei wichtig?

Ich möchte deutsche Geschichte erzählen, um deutlich zu machen, woher wir kommen, wie unsere Vorfahren lebten. Das bedeutet natürlich einen horrenden Rechercheaufwand. Rund 30.000 Seiten an Lesestoff waren diesmal zu bewältigen. Ich gehe da mit journalistischer, schon fast wissenschaftlicher Gründlichkeit vor, um so präzise wie möglich zu sein.

Wofür Sie von vielen geschätzt werden ...

Da musste ich aber erst einmal hineinwachsen. An meinem ersten Buch habe ich fünf Jahre gearbeitet - nach Feierabend, neben meiner journalistischen Arbeit. Ich hatte den Plot für die 30 Handlungsjahre der Hebammen-Saga zwar fertig im Kopf. Aber ich hatte noch nicht das Gespür für das Mittelalter. So habe ich mich zunächst ein Jahr lang eingelesen in jene Zeit, bevor ich die erste Zeile geschrieben habe. Mein Ziel ist es immer, dass der Leser eine spannende Geschichte zu lesen bekommt - und der Historiker zufrieden ist.

Da standen Sie also für die neue Romanreihe schon voll im Stoff. Konnten Sie davon profitieren?

Schon, aber in "Schwert und Krone - Meister der Täuschung" beginnt die Handlung 30 Jahre früher, und da war doch vieles noch ganz anders. Zum Beispiel gibt es neue Erkenntnisse zu den Begriffen Lehnswesen und Vasallen. Die kommen erst mit dem römischen Recht wieder, das Barbarossa später einführt. In meinem neuen Buch ist er ja noch ein junger Mann. Auch die Minne wird an deutschen Höfen erst mit Barbarossas zweiter Frau Mode. Dazu kommt, dass ich diesmal aus der Perspektive der Fürsten erzähle und nicht aus der der kleinen Leute. Und auch der Anspruch, mit vorwiegend historisch belegten Personen auszukommen, ist noch einmal eine neue Herausforderung. Schließlich muss ich mich in ihre Psyche hineinversetzen, um sie in ihrer mittelalterlichen Lebenswelt zu verstehen, um ihre Figuren mit Leben zu erfüllen.

Aufzeichnungen aus jener Zeit waren gelenkt - von dem, der sie in Auftrag gab. Inwieweit kann man davon ausgehen, dass solche Darstellungen der Wahrheit entsprochen haben?

Darauf kann man nur bedingt vertrauen. Chroniken wurden in Klöstern geschrieben - im Auftrag eines Fürsten, und so war es selbstverständlich, dass dieser Herrscher in bestem Licht dastehen sollte. Deshalb muss man entsprechende Dokumente mit diesen Gedanken im Hinterkopf lesen. Man stößt da auf Aussagen, bei denen sofort klar ist: Das kann nie und nimmer so gewesen sein. Kaiserliche Urkunden sind hingegen nach einem bestimmten Schema verfasst, aus dem man vieles schlussfolgern kann. Wenn einer immer wieder als Urkundszeuge auftaucht, ist er nicht nur nachweislich auf diesem und jenem Hoftag gewesen, sondern gehörte vielleicht zum Kreis der engsten Vertrauten eines Fürsten.

Macht das für Sie einen Teil der Faszination des Mittelalters aus, dass es diesbezüglich auch Interpretationsspielraum gibt?

Natürlich, Geschichte ist immer Interpretation. Historiker haben heute eine andere Sicht auf das Mittelalter als früher. Es war eben nicht so, wie man lange dachte: Der Kaiser befahl, und alle gehorchten. Man ist sich jetzt einig, dass der oberste Herrscher immer die Verständigung mit den Fürsten brauchte. Er musste sie für sich gewinnen - mit Geld, mit Land, mit Titeln, mit Eheallianzen. Sie mussten bei Laune gehalten werden, sonst gingen sie zur Opposition. Das waren heikle Befindlichkeiten. Und um die geht es.

Wie weit wollen Sie den zeitlichen Rahmen in der Romanreihe spannen? Ich habe jetzt bereits fast das ganze 12. Jahrhundert durchkonzipiert - die Lebenslinien meiner Figuren und wo sich ihre Wege kreuzen. Deshalb tauchen im ersten Band schon Personen auf, die erst in den Folgebüchern ihre eigentliche Rolle spielen. Ich würde gern zehn Bände schreiben. Für drei Teile gibt es schon Titel, Cover und Erscheinungstermin. Doch jetzt muss man zunächst abwarten, wie das Projekt von den Lesern angenommen wird. Wenn sie es denn mögen, gehe ich auch gern bis zu Friedrich II., dem Enkel von Barbarossa, der auch Kaiser des römisch-deutschen Reiches war. Insgesamt waren das einst unstete Zeiten ... Richtig, es war ein ständiges Auf und Ab: Leute stiegen auf und fielen, Junge strebten zur Macht und schubsten die Alten beiseite, Todfeinde schlossen plötzlich Allianzen, wenn sie sich einen Vorteil versprachen, und brachen sie wieder. Das ist spannender Stoff, bei dem man als Autor nur schauen muss, wie man die dramaturgische Linie findet. Jetzt ist der erste Band erschienen. Erfahrungsgemäß warten die Leser ungeduldig auf die Fortsetzung. Setzt Sie das unter Druck beim Schreiben? Sehr. Ich habe bereits Post zu "Schwert und Krone - Meister der Täuschung" bekommen, mit dem Wunsch, bald mehr davon lesen zu können. Zum Jahresende soll der zweite Band vorliegen. 150 Seiten habe ich schon geschrieben, und im Kopf ist er auch schon fertig. 60 historisch belegte Figuren werden am Anfang des Buches aufgelistet. Warum hangeln Sie die Handlung an der Karriere Barbarossas entlang? Weil das der bekannteste Name in der aufgeführten Riege ist. Die meisten Leser werden vielleicht nicht mehr viel mit den Fürstenhäusern der Staufer, Welfen und Askanier anfangen können. Aber den Namen Barbarossa haben alle schon mal gehört. Eines jedoch steht fest: Es wird kein Heldenepos. Barbarossa war zwar sehr charismatisch und würdevoll, ein starker Anführer. Er konnte Leute für sich einnehmen. Das sagen die Zeitzeugen übereinstimmend. Aber gegen seine Feinde ist er mit eiserner Hand vorgegangen, was im mittelalterlichen Denken als völlig normal galt. Da haben sich Dinge abgespielt, bei denen schaudert es einen wirklich. Sie gehen also gegen die mythologischen Aufladungen an? Genauso wie mir daran lag, mit den Romanen "1813" und "1815" aus dem Thema Völkerschlacht die Glorifizierung rauszunehmen. Erstaunlicherweise war Barbarossa lange Zeit fast vergessen. Im 19. Jahrhundert allerdings schien der Staufer das geeignete Beispiel zu sein, um das aufkommende Kaisertum zu glorifizieren. Aber ein Heldenlied werde ich nicht singen für jemanden, der auch so Schreckliches veranlasst und getan hat. Sie räumen auch mit allerlei Vorurteilen übers Mittelalter auf ... Natürlich. Das schöne Burgfräulein und der edle Ritter auf dem weißen Pferd - die verfolgen uns ja. Bei den meisten Menschen ist das Bild vom Mittelalter romantisch verklärt. Das Leben damals allerdings war, besonders für die einfachen Leute, extrem hart. Es gab Hungersnöte, es wurde schnell und viel gestorben. Gab es Kriege, wurden den Bauern die Felder abgebrannt, das Vieh abgestochen, und das hat keinen interessiert. Aber auch die Adligen hatten nicht gerade ein bequemes Leben. Auf einer Burg war es kalt, rauchig und zugig. Zur Zeit der Romanhandlung hatte der Kaiser noch keinen festen Sitz. Der gesamte Hofstaat zog fortwährend von Pfalz zu Pfalz, man war also ständig zu Pferde unterwegs. Und an vielen Krankheiten, die man heute leicht kurieren könnte, ging man unweigerlich zugrunde. Aber es war auch eine Zeit großer Entdeckungen und Erfindungen, gewaltige Bauwerke wurden geschaffen. Es gibt sicher viele Menschen, die ein Happyend im Mittelalterroman wollen. Aber inzwischen wissen meine Leser, dass sie das bei mir nicht kriegen.