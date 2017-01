Mit etwas Hilfe seiner Freunde

Mit Musik der Beatles haben der berühmte Klarinettist Giora Feidman und vier Cellisten am Mittwoch ihr Publikum in Zwickau begeistert. Und sie hatten noch eine Überraschung im Gepäck.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 20.01.2017



Zwickau. Eigentlich ist es fast egal, mit was für Musik Giora Feidman an diesem bitterkalten Mittwochabend in die Moritzkirche am nördlichen Rand von Zwickaus Stadtzentrum gekommen ist. Wenn der in Argentinien geborene Klarinettist jüdischer Abstammung zu seiner Fangemeinde kommt, dann ist seine Botschaft, ob er nun, wie seit Jahrzehnten sein Hauptmetier, klassische Klezmermusik spielt oder Ausflüge in andere Gefilde der Tonkunst unternimmt, stets die Gleiche: die der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit, die sich in der gemeinsamen Freude an der Musik äußert.

Und da ist unter den zahllosen divergierenden Geschmäckern wohl weniges im globalen Maßstab so konsensfähig wie das musikalische Erbe der Beatles. Auf einer am 3. Februar bei Pianissimo erscheinenden, in der äußeren Aufmachung betont auf Vintage getrimmten CD hat der 80-Jährige gemeinsam mit dem Rastrelli Cello Quartett 18 Standards aus dem Repertoire der Liverpooler Pilzköpfe eingespielt. Gemeinsam touren sie - mit Unterbrechungen noch bis April - mit dem Album durch deutsche Kirchen und Konzertsäle.

Rund 300 Gäste sind in das Zwickauer Gotteshaus gekommen, und sie erleben zumindest erstmal eine Überraschung. Gehört es sonst zur Dramaturgie von Feidmans Konzerten, dass er sich zu Beginn in leisesten Tönen spielend von irgendwo im Saal gemessenen Schrittes auf die Bühne zubewegt, so tritt er diesmal gemeinsam mit seinen vier Cellisten Kira Kraftzov, Michail Degtjarjev, Kirill Timofejev und Sergio Drabkin, seines Zeichens Arrangeur aller Titel, gemeinsam auf die Fläche vor dem Altar. Leise beginnt es gleichwohl - mit einem Kurzmedley, das mit "Yesterday" beginnt und sich über "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band" zu dem an diesem Abend sehr sinnfälligen "With A Little Help From My Friends" ("Mit etwas Hilfe meiner Freunde") langsam steigert. Schon hierbei erlauben sich Feidman und seine Streicher Ausflüge in die scheinbare Improvisation.

Zugleich wird deutlich, dass nicht jeder Beatles-Titel gleichermaßen Wirkung in dieser wenig Zwischentöne erlaubenden Instrumentierung entfalten kann. Zwar ist die Klarinette an sich unter den Holzblasinstrumenten der menschlichen Stimme wohl am nächsten und am besten geeignet, stellvertretend für sie zu sprechen. Aber mancher Titel, gerade von den rockigeren, wirkt unorganisch, vielleicht einfach, weil er den zwar betagten, aber augenscheinlich topfitten Solisten nicht seiner bekanntermaßen fast unbegrenzten Möglichkeiten entsprechend fordert. Doch die etwas ruhigeren, lyrischen Titel wie "Eleanor Rigby", "Michele", "The Fool On The Hill", "Ob-La-Di Ob-La-Da" sowie schon im Original auf Retro getrimmte wie "Honey Pie" und "When I'm Sixty-Four" wirken wieder, als wären sie für diese Instrumentierung gemacht.

Und eine weitere Facette verleiht dem Konzert Glanz: der Auftritt des mitreisenden wie mitreißenden jungen Jerusalem Duos aus Sopransaxofonist Andre Tsirlin und der Harfenistin Hila Ofek, Tsirlins Frau und Enkelin Feidmans. Mit zwei Titeln aus der Feder von George Harrison ("While My Guitar Gently Weeps", "Something") setzen sie frische, eigene Akzente und verleihen dem frisch sanierten Innenraum des späthistoristischen Gotteshauses besonderen Glanz. Der steigert sich dann noch, als Streicher, Harfenistin und die beiden Bläser schließlich mit "Hey Jude" das Konzert zu dem triumphalen Abschluss bringen, für den das Finale des Titels die musikalische Steilvorlage bietet: Am Ende steht das ganze Publikum, klatscht und singt die hymnischen Schlusstakte mit. Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, warum die Sieben nicht schon früher an diesem Abend zusammen spielen.

"Ich spiele Klarinette, um meine Gefühle mit den Menschen zu teilen", sagt Giora Feidman. Er nimmt das offenbar so ernst, dass er mit seiner musikalischen Entourage etwa allein im Januar 24 Konzerte in ganz Deutschland gibt. Dabei legt er keinerlei Star-Habitus an den Tag. Feidman ist ein Künstler zum Anfassen, fängt bisweilen ohne großes Brimborium schon vor seinem Konzert damit an, irgendwo im Zuschauerraum Autogramme zu geben, unterhält sich auf Deutsch oder Englisch mit seinem Publikum und wirkt dabei stets, als sei, was er tut, keine große Sache.

Dabei ist es das durchaus. Manchmal braucht es das Engagement einer einzelnen, charismatischen Künstlerpersönlichkeit, die für breite Publikumskreise geschmacksbildend ist. War es doch das Verdienst seines Kollegen, des US-Jazzklarinettisten Benny Goodman, den Weißen die "schwarze" Musik nahe gebracht zu haben, so ist es neben seiner Virtuosität und seinem im doppelten Sinn spielerischen Facettenreichtum nicht zuletzt das freundlich-einnehmende, unaufdringliche, nie moralisierende Wesen Feidmans, das dafür gesorgt hat, dass Klezmer, die Musik der osteuropäischen Juden, heute in Deutschland kein exotisches Genre mehr ist. Wenngleich auch nicht so verbreitet wie die Beatles. Aber das ist eine andere Geschichte.

Weitere Konzerte mit Giora Feidman und dem Rastrelli Cello Quartett finden heute, 20 Uhr in der Chemnitzer Lutherkirche und am Dienstag, 20 Uhr in der Plauener Pauluskirche statt. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe.