Mitgebrachte Speisen und GetrÃ¤nke verboten - warum?

Mitgebrachte Speisen und Getränke verboten - warum?

Wer ins Stadion geht, zu einer Filmvorführung oder auf ein Stadtfest, muss Saftflaschen oder belegte Brote oft draußen lassen. Dabei geht es nicht nur um Sicherheitsfragen.

Von Michael Kunze

erschienen am 13.09.2016



Getränke und einen Imbiss mit ins Dresdener Dynamo-Stadion nehmen: "prinzipiell" nicht gestattet, heißt es von Vereinssprecher Henry Buschmann. In Säle der Cinestar-Gruppe, die etwa in Chemnitz, Crimmitschau und Leipzig Kinos betreibt: "nicht erwünscht", sagt Sandra von Zabiensky, die für die Pressearbeit zuständig ist. Wie steht es um Stadtfeste - die jüngst in Dresden oder Zwickau veranstaltet wurden: "keine Glasflaschen", bestätigen Sprecher beider Kommunen.

Doch nicht nur bei Veranstaltungen im deutschen Profifußball seien besonders strenge Regelungen "gelebte Praxis", so Henry Buschmann, sondern auch bei Konzerten oder Opernaufführungen.

Warum? Stecken tatsächlich - auch angesichts der Angriffe von München, Ansbach und Reutlingen - ausnahmslos Sicherheitsbedenken dahinter? Schließlich muss, wer sich beim Imbiss im Stadion anstellt, am Kinoeinlass oder bei Konzerten, ziemlich tief in die Tasche greifen, wenn es auf mitgebrachte Verpflegung zu verzichten gilt. Wer nicht wartet mit dem Kauf, bis alles vorüber ist, um sein Getränk anderswo günstiger zu erstehen oder um auf Vorräte im Auto auf dem Parkplatz zurückzugreifen, der legt schnell für oft nicht einmal bessere Qualität ein Vielfaches hin für Würstchen, Eis oder Limo.

Die Stadtverwaltung Dresden indes begründet das Glasflaschenverbot, das nur "einen kleinen Teil des Festgeländes" betroffen habe - Theaterplatz, Schlossplatz, Abschnitte des Terrassenufers und der Augustusbrücke -, ausschließlich mit zwei Motiven: Gefahren zu bannen durch Bruchglas sowie Müllvermeidung. In Zwickau standen diese Gedanken ebenfalls im Vordergrund. Ökonomische Aspekte seien aber darüber hinaus "nicht von der Hand zu weisen", heißt es aus der Pressestelle. "Wenn aber jemand mit der Glas-Wasserflasche rumsteht, sagen wir auch nichts", so eine Sprecherin.

Wirtschaftliche Motive indes stehen beim Kinobetreiber Cinestar im Vordergrund für die ablehnende Haltung gegenüber mitgebrachten Speisen oder Getränken: Vom Ticketverkauf allein könne kein Kino existieren. Nur ein kleiner Prozentsatz der Einnahmen durch Eintrittskarten verbleibe zudem beim jeweiligen Kino, sagen die Cinestar-Geschäftsführer Stephan Lehmann und Oliver Fock. Daher sei das Snack- und Getränkeangebot "elementar für das Überleben eines jeden Filmtheaters" - wobei versucht werde, es "von der Auswahl wie der Preisstruktur" attraktiv zu halten.

Wirtschaftliche Aspekte sind es neben Sicherheitsfragen auch bei Dynamo Dresden, die dazu geführt haben, dass Glas-, Hartplastik- und Kunststoffflaschen nicht mit ins Stadion dürfen. Selbst Lebensmittel und deren Verpackungen werden als "potenzielle Wurfgeschosse und somit weiteres Gefahren- und Risikopotenzial" von Dynamo-Sprecher Buschmann eingeschätzt - und müssen draußen bleiben. Gibt es Ausnahmen? Der Kinobetreiber macht diese bei Sondernahrung, etwa für Kleinkinder. Dynamo ist ähnlich rigide: Kinder, Schwangere sowie Menschen mit Erkrankungen wie Diabetes dürfen zwar mit Entgegenkommen rechnen - aber nur bei vorheriger Anmeldung beziehungsweise, wenn ein Nachweis vorliegt. Zudem seien bei "extremen Sommertemperaturen" Abmilderungen möglich, die kurzfristig vor Heimspielen bekanntgegeben würden. Dann werde auch der Sicherheitsdienst "dazu anhalten, mit Augenmaß zu agieren, was das Mitbringen von Wasser anbelangt". Doch auch dann gilt: Nur Getränke in Tetra-Paks dürften mit ins Stadion genommen werden. Das werde straff kontrolliert. Anders bei Cinestar: "Eine Taschenkontrolle von mitgebrachten Speisen führen wir nicht durch, denn wir haben großes Vertrauen in unsere Gäste."

Wer darf aber überhaupt kontrollieren - und in welchem Ausmaß? Im Kino dürfe Aufsichtspersonal nicht ohne weiteres Taschen durchsuchen, sagt der Dresdener Rechtsanwalt Thomas Schubert. Wenn kontrolliert wird, müsse das begründet werden. Außerdem sei das Einverständnis der Betroffenen nötig. Wer sich weigert, kann vom Betreiber aber "von der Veranstaltung ausgeschlossen werden", sagt der Jurist. Dies sei das Recht des Hausherrn. Hat man dann schon die Eintrittskarte gelöst und will keine Durchsuchung, könne auf Erstattung des Preises geklagt werden. Die Erfolgsaussichten hängen vom Einzelfall ab. Wer noch keine Karte hat, kann wieder gehen.

Ausnahme Fitnessstudios: Dort könnten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Verbotsklauseln für Getränke oder Spezialnahrung unwirksam sein. Schubert verweist auf Urteile vom Landgericht Stade (29.10.1998, Aktenzeichen: 4 O 35/97) und vom Oberlandesgericht Brandenburg (25.6.2003, AZ.: 7 U 36/03). Von Veranstaltern angeheuerte Sicherheitsdienste handeln jedenfalls einerseits auf der Grundlage des sogenannten Jedermannsrechts, das - die Bezeichnung sagt es - jeder hat, um etwa einen Dieb festzuhalten. Bis die Polizei eintrifft. Zum anderen auf der Basis des Privatrechts, das ihnen die Rechte einräumt, die der Hausherr an sie überträgt. Wo öffentlicher Raum einbezogen ist - das kann auch am Rande von Stadien gelten -, greift für Kontrollen durch Security-Kräfte bei Veranstaltungen auch die kommunale Polizeiverordnung.