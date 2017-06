Mode à la DDR

Kleider machen Leute und Leute machen Kleider selbst. Das war in der DDR üblich, denn zu kaufen gab es nicht immer den letzten Schrei. Auch nicht für die Jugendweihe. Ein Leipziger Verein erinnert daran.

Von Ute Krebs

erschienen am 02.06.2017



Am Tag der Jugendweihe lassen Mädchen und Jungen ihre Kindheit zurück. "Und das soll man sehen", sagt Bianca Walther. "Die Mode spielt an diesem Tag eine ganz wichtige Rolle. Schließlich gehört der Auftritt auf einer Bühne dazu, und da soll alles stimmen: ein schickes Kleid, passende Schuhe, je höher der Absatz, desto besser, und ein moderner Anzug für die Jungs."

Bianca Walther spricht aus eigenem Erleben. Und das jährlich neu. Sie ist vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe - einer von mehreren Jugendweihe-Veranstaltern - und sorgt mit dafür, dass bei diesem Fest, das es in Deutschland seit mehr als 160 Jahren gibt, alles glatt läuft. Natürlich nicht nur der Tag an sich, sondern auch die Vorbereitungszeit, in der es viele Veranstaltungen rund um das Thema "Erwachsenwerden" gibt.

Auch Modenschauen gehören dazu. Etui- und ausgeschnittene Cocktailkleider, Ballonkleider und Kleider in Vintage-Style mit aufbauschendem Petticoat sind der Renner im Jahrgang 2017. Und ziehen die Blicke auf sich. So wird es noch einmal am zweiten und dritten Juni-Wochenende sein, dann finden im Wasserschloss Klaffenbach und im Chemnitzer Silbersaal die letzten beiden Jugendweihen dieses Verbandes in diesem Jahr statt.

Wie war das eigentlich zu meiner Zeit, mag mancher jetzt denken. Was haben wir getragen vor 30, 40, 50, 60 Jahren? "Und hier sehen wir Katharina in einem Jugendweihemodell: ein türkis- farbener Hosenanzug aus Blasendederon mit Perlmuttknöpfen." Blasendederon? Katharina schreitet lächelnd durch die Zuschauer, dreht sich, präsentiert das schicke Teil. Nein, wir haben keine Zeitreise ins Gestern gemacht, nur einen kleinen Ortswechsel. Im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz findet derzeit eine Sonderausstellung statt unter dem Motto "Chic im Osten - Kinder- und Jugendmode der DDR". An diesem Nachmittag hat das Museum zu einer Modenschau eingeladen. "Auch Nikita zeigt uns noch ein Jugendweiheoutfit: eine schlichte weiße Bluse und einen aufwändig gearbeiteten schwarzen Stufenrock. Der übrigens war aus dem Exquisit und hat 200 Ost-Mark gekostet", setzt Ute Scheffler ihre Moderation fort. Schon geht es weiter: ein rosa Minikleid, genäht aus "Präsent 20", der letzte Schrei für die 14-Jährigen an ihrem großen Tag Ende der 70er-Jahre. Das mit dem "Präsent 20" muss Ute Scheffler nicht weiter erklären, die Zuschauer der etwas älteren Generation kennen natürlich diesen Stoff aus der DDR. Noch ein Jugendweihemodell ist zu sehen, diesmal sogar bodenlang. Auf die Strassapplikationen an den kleinen Puffärmeln weist Ute Scheffler besonders hin, die biedere Schleife unter der Brust übergeht sie.

Das ist Mode aus der DDR, gesammelt von Modebegeisterten, die sich in Leipzig zu einem Verein zusammengeschlossen haben. "Chic im Osten" ist sein Name. Ein Anachronismus? Vereinsvorsitzende Ute Scheffler, eine promovierte Kulturwissenschaftlerin, kann die Frage nur vehement verneinen. "Die Mode in der DDR war besser als ihr Ruf. Sie war ausgesprochen vielseitig, abwechslungsreich, individuell und kreativ." Im selben Atemzug setzt sie hinzu: "Weil sie in den meisten Fällen selbst gemacht war." Natürlich habe es auch Konfektion gegeben, aber die sei in den seltensten Fällen hochmodisch gewesen. "Was aber kaum an den hiesigen Modedesignern gelegen hat, die wussten, was schick und modern ist. Aber sie arbeiteten mit engen Bandagen, versuchten aus strengen Planvorgaben, den vorhandenen Stoffen und Technologien das Machbare herauszuholen." Aber es ist eben nicht immer eine Augenweide gewesen, dieses Machbare. Und so war es im Osten für die meisten Frauen eine Selbstverständlichkeit, sich selbst einzukleiden, zu nähen, zu stricken, zu häkeln. "Die Modezeitschriften haben das mit ihren beigelegten Schnittmusterbögen oder Strickanleitungen forciert. Es gab sogar regelmäßig entsprechende Modenschauen, aber die Frauen im Publikum wussten genau, das hier kannst du nicht kaufen, das musst du selbst machen", erinnert sich Ute Scheffler. Mit einem nie versiegenden Ideenreichtum: Omas Küchengardine wurde zur Bluse, dafür eigneten sich auch hervorragend Babywindeln, die wurden vorher allerdings gefärbt oder gebatikt. Bettwäsche, besonders Bettlaken, waren ausgesprochen beliebt. Filigrane Lochstickereien waren keine Seltenheit. Voller Ideen waren auch die selbst gestrickten Kinderpullover: In der Ausstellung liegt einer, den zieren angearbeitete Elefantenohren und ein Rüssel. Diese Dinge, ein wichtiges Stück Alltagskultur der DDR, muss man einfach bewahren, haben sich die Vereinsmitglieder, die seit 2011 zusammenarbeiten, auf die Fahnen geschrieben. Zu diesem Verein gehören neben früheren DDR-Modedesignern und Mitarbeitern ehemaliger DDR-Modeverlage, Kulturwissenschaftlern und Museologen auch viele begeisterte Trägerinnen der Mode dieser Jahre. So gehen Erinnerungen und Sachkenntnis eine gute Verbindung ein.