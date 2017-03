Monumentalwerk von Renato Guttuso: Dauerleihgabe in Leipzig

erschienen am 30.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Akademie der Künste in Berlin hat das Monumentalwerk «Besetzung des unbebauten Landes» von Renato Guttuso als Dauerleihgabe an das Museum der Bildenden Künste in Leipzig übergeben. Das Historienbild aus dem Jahre 1949/50 sei nunmehr prominent im großen Treppenhaus zu sehen, sagte Museumschef Hans-Werner Schmidt am Donnerstag. Es war vor 50 Jahren anlässlich einer Ausstellung des italienischen Künstlers in Leipzig letzmalig in der DDR zu sehen. Guttuso (1912-1987) schuf das etwa 2,50 mal 4,50 Meter große Bild nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Reaktion auf die damaligen sozialen Unruhen auf Sizilien. Mit der Dauerleihgabe werde der wichtige Bestand an figurativer Malerei des Realismus in der Leipziger Sammlung um eine einflussreiche südeuropäische Stimme ergänzt, sagte Schmidt.