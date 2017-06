Münzschatz sorgt für Publikumsandrang in Behörde

erschienen am 06.06.2017



Dresden (dpa/sn) - Der im Elbsandsteingebirge entdeckte historische Münzschatz beschert dem Dresdner Finanzministerium ungewohnt viele Besucher. «Wir haben viel mehr Publikumsverkehr als üblich», sagte ein Sprecher der Landesbehörde am Dienstag. Beziffern konnte er die Resonanz nicht, da der Eintritt kostenlos ist und nicht gezählt wird. Die Ausstellung «Auf der hohen Kante - 20 Pfund Silbermünzen aus der Sächsischen Schweiz» ist noch bis zum 13. Juni im Lichthof des Gebäudes zu sehen. Sie beschreibt Zusammensetzung und Kaufkraft des «kleinen Vermögens» und spekuliert über die Gründe der Deponierung.

Ein fränkischer Bergsteiger war Ende April 2016 bei einer Klettertour im Nationalpark Sächsische Schweiz zufällig auf das Versteck in einer Felsspalte gestoßen. Anhand der geborgenen ersten rund 1000 Stücke und prägefrischer Münzen hatten Experten vermutet, dass das Geld zwischen 1817 und 1820 versteckt wurde. Nach weiteren Bergungen am Fundort summiert sich der Umfang laut Ministerium auf «weit über 2000» Stücke. Die jüngste Münze datiert von 1819. Daher wird angenommen, dass das Konvolut nicht sehr viel später in die Erde kam. Der Fundort an einer selten begangenen Stelle rechtselbisch zwischen Bad Schandau und Sebnitz wurde geheim gehalten.