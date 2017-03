"Müsli ist Zwergenkacke"

"Frerk du Zwerg" im Figurentheater Chemnitz ist ein kluges Stück über die Emanzipation im Kinderzimmer. Der Junge hat zu Hause nichts zu lachen. Doch dann wehrt er sich.

Von Marianne Schultz

erschienen am 15.03.2017



Chemnitz. Frerks Eltern bleiben ahnungslos, was ihren kleinen klugen Sohn betrifft - der Vater ist ein blasser Langweiler, die Putzfimmel-Mutter eine egoistische Nervensäge. Langweilig, laaaangweilig! und voller Demütigungen ist das Leben des kleinen Frerk, der keinen Hund hat, weder einen kleinen noch einen großen Wolfshund, auch keine Fische, einfach nix, was Spaß macht und der doch so gern ein klitzekleines bisschen Unordnung stiften würde. Was er sich nicht traut. So wird er zum Opfer seiner Mitschüler, die ihn "Zwerg" schimpfen, weil sich das auf "Frerk" reimt, und Andi Kolumpeck, dumm, aber groß, kann ungestraft Frerks Pausenbrot aufessen und dessen Kopf in den Sand drücken. Doch sein junges Leben ändert sich auf ganz entscheidende Weise, als er den Aufstand wagt und erkennt: "Müsli ist Zwergenkacke", und Zwergenkacke isst er nicht.

Das gleichnamige Kinderbuch von Finn-Ole Heinrich ist preisgekrönt, die Puppenspielerin Claudia Acker hat das Stück in der Regie von Tobias Eisenkrämer bereits am Puppentheater Plauen-Zwickau gezeigt. Inzwischen ist sie Mitglied des Chemnitzer Figurentheaters und stellt die Inszenierung dort vor.

Der Blick geht auf ein überdimensionales Wunderei auf einem Handwagen, das Ei ist Symbol und Spieltisch in einem. Hier öffnen sich allerlei Schübe für die wenigen Spielutensilien und Puppen - papierne Flachfiguren für Mutter, Vater, Kind, ebenso die symbolträchtigen gelben Gummihandschuhe der reinlichen Mutter, die reichlich Anwendung finden. Zugunsten starker Figurenzeichnung sind Mutter und Vater sehr eindimensional unsympathisch gezeichnet, wie man sie keinem Kind wünscht.

Das Riesenei auf der Bühne steht aber zugleich für das Wunder in Frerks Hosentasche, das ihm geradezu märchenhaft fünf neue Freunde an die Seite stellt - starke, unabhängige, freche Chaoten ohne eingefahrene Regeln, die sich nichts gefallen lassen und Frerks unfrohe Welt infrage stellen.

Dazu gehört eine wilde, übermütige und selbstbewusste Sprache der Zwerge, die Frerk bald spricht. Seine neuen, wilden, anarchistischen Gedanken stellen die brave Frerk-Welt ganz und gar auf den Kopf und endlich wird aus dem kleinen Frerk eine respektierte kleine Persönlichkeit.

Die Botschaft ist stark und eindeutig: Kinder traut euch, spielt nach euern Regeln! Seid nicht bescheiden und lasst euch nicht unterdrücken. Fünfjährige allerdings, für die dieses Stück bereits angeboten wird, sind dafür vielleicht noch ein bisschen klein. Zur Premiere fragte die Spielerin die Kinder im Publikum nach ihren Wünschen. Frerk hätte allen Grund, sich die Liebe seiner Eltern zu wünschen.

Nächste Aufführungen "Frerk du Zwerg" gibt es am 31. März und am 1. April im Figurentheater Chemnitz.