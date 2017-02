Murmelbahn vor Körperflüssigkeiten

Das gefeierte Pop-Duo Schnipo Schranke erhebt auf seinem neuen Album "Rare" putzige Unvollkommenheit zum System.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 02.02.2017



Hamburg. Sie können es nicht lassen. Ihre Sprache bleibt hart und so frivol, wie sie nur aus Frauenmündern kommen kann, wenn nicht gleich die große Entrüstung folgen soll. Doch die Hamburger Indie-Band Schnipo Schranke packt auf ihrem zweiten Album, das soeben erschienen ist, die heißen Eisen an: Unvollkommenheit, Verwahrlosung, Tod. Liebe? Pah, höchstens wenn sie wehtut und die Frau in der Beziehung am Ende nicht mehr als ein "Pimmelreiter" ist.

Elf Titel trägt der neue Longplayer "Rare" - so bestellt man im Restaurant sein Steak, wenn man es schön blutig haben will. Und mit Körperflüssigkeiten haben es Daniela Reis und Fritzi Ernst, die vor gerade einmal anderthalb Jahren mit ihrem Debüt "Satt" ordentlich eingeschlagen sind, auch immer noch. Doch dahinter verbergen sich ernste Themen, auch wenn man das bei "Pippi, Sperma und knöcheltiefem Eiter" nicht sofort erwarten mag.

Ihre Stücke sind oft etwas schwer, weniger tanzbar. Melodisch sind sie sich treu geblieben, die Synthies ein fester Bestandteil, das Klavier gerne auch mal monoton-penetrant. Und dann diese Texte, die reinhauen, weil sie so grotesk und schonungslos sind. "Mama, ich hasse dich so sehr, ich mach dir Kapern in dein Müsli", singt Daniela Reis in "Dope", ein Lied über Verwahrlosung und Sucht, das mit den Worten endet: "Ich scheiß auf die Schule, lern in Schwesters Durchfall lesen." Das sitzt. In "Stars", in dessen Video sie in langen Männerunterhosen auftreten, beklagen sie die Effekthascherei in den sozialen Medien: "Stars werden erkannt, Stars hängen an der Wand. Ich häng in den Seilen und doch bin ich eine von den Geilen." Und manchmal lässt sich das Gefühl, in dieser Welt nicht dazuzugehören, auch in eine kleine Glaskugel pressen: "Schaut mich nicht so an, ich denk grad an meine Murmelbahn. Ich weiß nicht, was die alle von mir wollen." Könnte auch eine Bewerbung für die Geschlossene sein. Mit freundlichen Grüßen!

Diese Stücke kommen bei den Schnipos so unaufgeregt rüber, dass man es ihnen tatsächlich abnimmt. Klar provozieren sie, aber so ehrlich, dass der Zuhörer merkt: Diese beiden Frauen, die sich einst in Frankfurt beim Musikstudium (Fritzi Ernst zum Beispiel hat Blockflöte studiert, das muss man sich mal vorstellen!) kennengelernt haben, sind wirklich so schrullig, sie können gar nicht anders. Und sprechen damit all jenen aus der Seele, denen ihr eigenes Leben manchmal wie eine Party vorkommt, auf der man sich fragt, wieso man überhaupt eingeladen wurde. Das ist selten - rare eben.