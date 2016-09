Museen nutzen Kompetenzen von Naturwissenschaftlern

Dresden (dpa/sn) - Ionen entschlüsseln steinaltes Elfenbein und Neutronen analysieren antike griechische Münzen: Forscher namhafter Einrichtungen aus dem In- und Ausland geben demnächst in Dresden «naturwissenschaftliche Einsichten in Kunst- und Kulturgut». Eine gleichnamige Vortragsreihe beginnt am 15. September und will darüber informieren, wie hochentwickelte Analysemethoden dabei helfen, Rätsel rund um Kunst- und Kulturgüter zu lösen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am Donnerstag mitteilten. Beteiligt sind auch das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und die Kunsthochschule Dresden.

Die Referenten stammen unter anderem vom Kunsthistorischen Museum Wien, der Sorbonne-Universität Paris und von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin. Die monatlich stattfindenden Vorträge richten sich an Fachleute wie Denkmalpfleger, Restauratoren, Kuratoren, Archäologen sowie Natur- und Kunstwissenschaftler, aber auch an die interessierte Öffentlichkeit. Schauplätze sind das Kulturrathaus Dresden, das Residenzschloss, die Dresdner Kunsthochschule und das Helmholtz- Zentrum. Dort kann auch das Ionenstrahlzentrum besichtigt werden.