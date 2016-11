Museum Abteiberg ist «Museum des Jahres»

Der Preis ist undotiert, aber jedes Museum wünscht ihn sich: die Auszeichnung «Museum des Jahres». Jedes Jahr küren die Kunstkritiker das ihrer Ansicht nach beste Museum.

erschienen am 15.11.2016



Düsseldorf (dpa) - Das Städtische Museum Abteiberg in Mönchengladbach ist von der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA zum Museum des Jahres 2016 gewählt worden.

«Hervorragende Sammlungsbestände» internationaler Kunst vor allem seit den 1960er Jahren, eine «inhaltlich fundierte Zusammenarbeit mit bedeutenden Privatsammlungen» sowie kontinuierlich hochkarätige Ausstellungen machten das Haus zu «einer der führenden Adressen für Gegenwartskunst in Deutschland», begründete der Verband seine Wahl am Dienstag. Das von Hans Hollein entworfene, 1982 eröffnete Museumsgebäude sei zudem ein «weltweit anerkannter Meilenstein postmoderner Museumsarchitektur».

«Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung, die eine Bestätigung unserer Arbeit ist», erklärte Museumsdirektorin Susanne Titz, die das Haus seit 2004 führt. Damit werde der besondere Stellenwert des Museums unterstrichen, das mit vielen Projekten in die Stadt hinein wirke.

Als Museum des Jahres wurden unter anderem schon das Kunstmuseum Ravensburg (2015), das Marta Herford, das Kolumba Museum des Erzbistums Köln und das Frankfurter Städel geehrt.

Zur «Ausstellung des Jahres» kürte der AICA-Verband «Kader Attia. Sacrifice and Harmony» im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Es handelte sich um die erste deutsche institutionelle Einzelausstellung des 1970 geborenen algerisch-französischen Künstlers Kader Attia. Der Parcours habe die Besucher nahezu unausweichlich in eine fast körperliche Konfrontation mit den komplexen Themen gezogen. Als «Besondere Ausstellung» würdigte der Verband die Schau «Rochelle Feinstein. I Made A Terrible Mistake» im Lenbachhaus in München.