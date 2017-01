Musikalische Rarität: Solo für vier Pauken

Felix Anton Lehnert begeistert als Gast der Erzgebirgs-Philharmonie

Von Antje Flath

17.01.2017



Annaberg-Buchholz. Paukenkonzerte sind eine Rarität nicht nur in der heimischen Musiklandschaft. In den Genuss eines solchen seltenen Erlebnisses ist in den vergangenen Tagen das Publikum der Erzgebirgischen Philharmonie gekommen. Mehr noch: Beim 5. Philharmonischen Konzert erlebten sie die Uraufführung des Konzertes "Golpes II" von Rainer Lischka, Jahrgang 1942 und eine "Institution" an der Dresdner Musikhochschule "Carl Maria von Weber". Und Solist Felix Anton Lehnert - Solopauker des Leipziger Sinfonieorchesters - begeisterte mit seiner Spielfreude derart, dass er nicht ohne eine Zugabe entlassen wurde.

Zugegeben, ganz neu ist das Werk von Rainer Lischka nicht. Bereits 1994 hatte er auf Anregung des Solopaukers der Sächsischen Staatskapelle ein Paukenkonzert geschrieben. Das hat im Dezember 1995 seine Uraufführung in der Dresdener Semperoper erlebt. Zehn Jahre später hat der Komponist dann eine Umarbeitung des Konzertes vorgenommen. Den Namen - das spanische Worte Golpes, was übersetzt Schläge bedeutet, behielt er bei. Und Felix Anton Lehnert demonstrierte auf seinen vier Dresdner Pauken eindrucksvoll die Bandbreite, die dabei möglich ist - von kräftigen und wuchtigen Explosionen bis hin zu behutsamen, fast schon zarten Streicheleinheiten.

Neue Musik als Höhepunkt einer unterhaltsamen Reise durch die Welt und ihre oft wechselvolle Geschichte: Angefangen von der populären Regionalhymne Englands "Land of Hope and Glory" von Edward Elgar bis hin zum Amerikaner, der 1928 leichtfüßig durch Paris schlendert, von George Gershwin. Zwischendurch ließ Tschaikowski die russischen Truppen Napoleon mit folkloristischen Klängen besiegen, und Maurice Ravel sorgte mit seinem legendären "Boléro" für mystische Momente. Dabei standen die Philharmoniker unter Leitung von Naoshi Takahashi - obwohl krankheitsbedingt kurzfristig mit einigen neuen Gesichtern im Ensemble - dem Solisten des Abends in Spielfreude kaum nach. Da taten auch gerissene Geigenbogen und geborstene Taktstöcke keinen Abbruch.