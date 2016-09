Mutti auf der Matte

Schauspielstudenten zeigen in "Perplex" witzige Realitätsbrüche

Von Sarah Hofmann

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Als Cathrine und Johannes aus dem Urlaub heimkommen, wuchern nicht nur die Zimmerpflanzen aus dem Fenster und der Strom ist weg - nein, das haushütende Freundespaar hat sich gleich die Wohnung angeeignet! Das Stück "Perplex" von Marius von Mayenburg, das am Donnerstag als Studioinszenierung im Chemnitzer Schauspielhaus Premiere hatte, ist ein rasanter, bitterböser Parforceritt durch Abseitigkeit wie Normalität des Zwischenmenschlichen.

Die vier Schauspielstudenten Steffi Baur, Cathrine Dumont, Johannes Bauer und Konstantin Rickert nutzen die Gelegenheit für eine lustvolle Präsentation ihres Könnens und bringen so frischen Wind ins Schauspielhaus. "Perplex" bricht den Alltag junger Erwachsener auf: Da ist die Mutti, die erst alles im Griff hat und dann vom Sprössling per Judokniff auf die Matte gelegt wird. Oder der Partnertausch beim Kostümfest artet so aus, dass man sich in Philosophie flüchtet. Niemand will Randfigur sein, alle basteln an der perfekter Selbstinszenierung - die aber nur allzu schnell Risse bekommt.

Die Schauspieler gleiten flüssig von einer Geschichte, Szenerie und Rolle in die Nächste. Sie behalten ihre Namen, füllen sie jedoch mit immer neuen Inhalten. Zusammengehalten wird das Ganze vom Bühnenbild aus runder Couch, angedeuteter Hausfront und einer Wand mit Öffnungen in Form zweier Menschen, durch die die Spieler immer wieder schreiten, wobei manche Figur strauchelt: Konstantin hat beim Duschen krasse Geistesblitze, die nur leider schon vor Jahrhunderten verschriftlicht wurden und ihm so keine Lorbeeren mehr bringen. Johannes entdeckt seine Lust auf Elche. Steffi wird vom Au-Pair-Mädchen ausgebootet, und Cathrine muss als poetisches Putzbienchen elendiglich verhungern. Im Stück darf dabei nicht nur über gut platzierte Nazi-Parodien gelacht werden, sondern auch über zahlreiche Zitate, Anspielungen und Seitenhiebe.

Nächste Aufführungen "Perplex" wird am 6. und 13. Oktober um 20 Uhr erneut im Ostflügel des Schauspielhauses gespielt.