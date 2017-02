Nachrichtenfoto und Zeitzeugnis

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 17.02.2017



Chemnitz/Ankara. Der Attentäter Mevlut Mert Altintas reckt triumphierend den unnatürlich lang wirkenden linken Zeigefinger in die Höhe, in der gesenkten Rechten die Pistole, mit der er eben bei einer Vernissage in Ankara den russischen Botschafter Andrej Karlov erschossen hat - als Akt des Protests gegen die Rolle Russlands im Syrien-Konflikt. Der bei diesem Termin am 19. Dezember 2016 anwesende türkische Fotograf Burhan Ozbilici zeigt professionelle Nervenstärke. Er drückt ab und hält Täter nebst zu seinen Füßen liegendem Opfer im Bild fest.

Als die "Freie Presse" tags darauf von dem Mordanschlag berichtet, verzichtet sie darauf, das Foto vom Attentäter zu drucken, der kurz darauf selbst von Sicherheitskräften erschossen wurde. In solchen Nachrichtenlagen greift eine Regel: Fotos von Leichen druckt die "Freie Presse" grundsätzlich nicht. Ausführlich hatte die Zeitung dazu am 3.September 2015 Stellung bezogen, als das Foto des an den Strand des türkischen Badeorts Bodrum gespülten ertrunkenen dreijährigen Syrers Aylan Kurdi um die Welt ging - und die "Freie Presse" es eben nicht druckte: "Als Journalisten wägen wir ab zwischen dem öffentlichen Informationsbedürfnis und dem Schutz der Würde, die jeder Mensch hat, auch ein toter. Deshalb sehen Sie bei uns in der Regel weder Kriegs-, noch Terroropfer und auch keine Unfalltoten", schrieb damals "Freie Presse"-Chefredakteur Torsten Kleditzsch und ergänzte: "Es gibt nur dann einen Grund, diese Regel zu brechen, wenn es sich um ein Dokument der Zeitgeschichte handelt."

Zu eben einem solchen war das Foto von der Quasi-Hinrichtung des russischen Diplomaten geworden, als die "Freie Presse" es knapp zwei Monate nach seinem Entstehen auf Seite 5 ihrer Dienstagsausgabe abdruckte: Die renommierte World Press Photo Foundation mit Sitz in den Niederlanden hatte das Bild am Montag zum Welt-Presse-Foto des Jahres 2017 gekürt. Es sei ein "explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt", heißt es knapp in der Begründung. Und das tut dieses Bild ganz ohne Frage. Zeigt es doch, wie weltweit schwelende Konflikte mittlerweile ihre Auswirkungen selbst auf vermeintlich unbedeutende protokollarische Termine haben können. Dennoch hat es auf viele Leser der "Freien Presse" verstörend gewirkt. Nicht allein, dass das Foto einen Täter in Siegerpose mit seinem Opfer zeigt. Sondern, und so argumentierten zahlreiche Anrufer, die sich an den "Freie Presse"-Leserobmann Reinhard Oldeweme wandten, weil der Attentäter mit Abdruck dieses Fotos genau das erreicht habe, was er erreichen wollte. Aufmerksamkeit für einen Akt des Terrors. Selbst wenn er sie nicht mehr persönlich erlebt hat.

Auch in Medienkreisen gab es Kritik: Ex-"Geo"-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede schrieb im Fachdienst "Meedia": "Das Foto des Attentäters nach vollbrachter Tat passt nolens volens in die Ikonographie jener Gewalt vermeintlicher Märtyrer, mit der der IS seinen Propaganda- und Rekrutierungsfeldzug bestreitet." Die Jury, meint er, hätte Alternativen gehabt: "Den ,Hass in unserer Zeit' - genauer: dessen noch wichtigere Folgen - zeigen andere Bilder eindrücklicher, die mit kleineren Preisen belohnt worden sind: Etwa jene von blutenden, paralysierten, geschockten Kindern in den Städten des syrischen Krieges. Und auch ,schonungslos' sind andere Bilder noch mehr: Etwa jene von den um ihr Überleben kämpfenden Flüchtlingen in den Fluten des Mittelmeers oder von den Opfern eines Attentats auf pakistanische Anwälte, die sich gerade versammelt hatten, um eines toten Kollegen zu gedenken."

Gaede hat nicht Unrecht. Aber seine Kritik richtet sich an die World Press Photo-Jury. Auf deren Entscheidung wiederum hatten die Medien keinen Einfluss. Auch wenn einige Zeitungen weiterhin erklärtermaßen darauf verzichten, das nunmehr preisgekrönte Foto zu verbreiten. Das ist eine Abwägungsfrage: Seit dem Moment, in dem die Preisrichter das Foto unter über 80.000 Einsendungen zur Nummer Eins gekürt haben, ist es vom rein nachrichtlichen Dokument, das im Tagesgeschäft entbehrlich war, selbst zum Kern der Nachricht geworden. Und auf den, so die Überlegung in der Redaktion der "Freien Presse", kann man nicht verzichten, will man sich von der Entscheidung der Preisrichter - wortwörtlich - ein Bild machen.