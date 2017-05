Neo Rauch und sein Lehrer Arno Rink: Doppelausstellung

erschienen am 27.05.2017



Aschersleben (dpa) - Neo Rauch (57) trifft wieder auf seinen Lehrer Arno Rink (76): In der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben ist seit Samstag eine Doppelschau mit Werken der beiden Leipziger Künstler zu sehen. Eigens für die Ausstellung habe Rauch zwei großformatige Arbeiten auf Papier und vier Lithographien geschaffen, teilte die Grafikstiftung mit. Sie werden durch zahlreiche Zeichnungen ergänzt. Von Rink sind Malereien, vornehmlich Porträts, Atelierszenen und Aktdarstellungen zu sehen.

Beide Künstler sind bedeutende Vertreter der «Leipziger Schule». Rink gilt als Wegbereiter einer ganzen Maler-Generation. Er studierte selbst an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig. Als Schüler von Bernhard Heisig und Werner Tübke habe er selbst den unverwechselbaren malerischen Stil der «Leipziger Schule» der 1980er und 90er Jahre geprägt, erklärte die Stiftung. Zwischen 1972 und 2005 war Rink Professor an der HGB, zwischen 1987 und 1994 Rektor. Neo Rauch studierte bei ihm von 1981 bis 1986.

Die Schau «Arno Rink - Neo Rauch» - zur Eröffnung waren beide Künstler dabei - ist bis Ende April kommenden Jahres zu sehen. Es ist die sechste Ausstellung seit Gründung der Grafikstiftung in Aschersleben. Zuvor waren Werke von Neo Rauch neben denen seines früh verstorbenen Vaters Hanno zu sehen. Diese Ausstellung hatte mit 7000 Besuchern so viele angezogen wie keine Schau in der Grafikstiftung zuvor.