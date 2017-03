Neue Ausstellung: Reformation bei den Sorben

erschienen am 21.03.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die Auswirkungen der Reformation auf die Sorben beleuchtet eine neue Sonderausstellung «Fünf Jahrhunderte» im Sorbischen Museum in Bautzen. «In ihrer Folge entstanden das sorbische Schriftwesen, eine sorbische Bildungsschicht aus Pfarrern und Lehrern sowie das sorbische Schulwesen», sagte Ausstellungskuratorin Andrea Paulick am Dienstag. Gezeigt werden vom 26. März an wichtige Dokumente der Reformation. Dazu gehören das erste gedruckte sorbische Buch - der kleine Katechismus Martin Luthers aus dem Jahr 1574 für die Niederlausitz - und die erste vollständige Luther-Bibel-Übersetzung ins Obersorbische aus dem Jahr 1728. Insgesamt werden knapp 1000 Exponate ausgestellt.