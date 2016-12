Neue Heimat für Orgel aus Heuersdorfer Taborkirche

erschienen am 01.12.2016



Börtewitz (dpa/sn) - Die Orgel der im Zuge des Braunkohletagebaus abgerissenen Taborkirche im früheren Heuersdorf (Landkreis Leipzig) hat knapp 90 Kilometer östlich eine neue Heimat gefunden. Das 1867 erbaute Instrument wird am Sonntag bei einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche von Börtewitz (Mittelsachsen) wieder in Dienst gestellt, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Donnerstag mitteilte.

Heuersdorf musste vor Jahren wegen des vorrückenden Braunkohletagebaus aufgegeben werden. Während die Umsetzung der alten Emmauskirche nach Borna 2007 viel Aufsehen erregte, blieb das Schicksal der Taborkirche nahezu unbekannt. Im Südraum Leipzig sind bisher 23 Orte mit insgesamt 11 Kirchen verschwunden. Deren Altäre, Kanzeln oder Orgeln blieben teilweise an wechselnden Orten erhalten.