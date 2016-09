Neue Reisebekanntschaften mit viel Wiener Charme

"Wege" war das Musikfest Erzgebirge in diesem Jahr überschrieben, das gestern Abend verklungen ist. Und unterwegs waren viele - unter anderem in Sankt Wolfgang in Schneeberg.

Von Antje Flath

erschienen am 18.09.2016



Schneeberg/Marienberg. Zur "Letzten Reise" sind gestern Abend die Organisatoren des diesjährigen Musikfestes Erzgebirge aufgebrochen. Mit Mozarts "Requiem und Vesperae solennes de Confessore" wurde in der Sankt Marienkirche zu Marienberg der festliche Schlusspunkt unter elf ereignisreiche Tage gesetzt. Elf Tage, an denen viel gereist wurde, zum Teil auf ganz neuen Wegen. Zu den eher bekannteren gehörte der nach Sankt Wolfgang in Schneeberg, vielfach bereits beeindruckende Kulisse für hochkarätige Konzerte. Am Freitagabend war einer der wohl berühmtestens Knabenchöre der Welt zu Gast: die Wiener Sängerknaben. Gemeinsam mit dem Bach Consort Wien unter der Leitung von Ruben Dubrovski nahmen sie das Publikum mit auf eine Reise durch die barocken Musikzentren Europas - von Nepal über Venedig, Wien und Prag bis nach Sachsen.

Berühmte Knabenchöre gehören von Beginn an zum Musikfest Erzgebirge. Die nicht minder berühmten Leipziger Thomaner waren ebenso schon dabei wie die Regensburger Domspatzen und der King's College Choir aus London. "Da war es nun überfällig, die Wiener einzuladen", sagt Martin Morgenstern vom Musikfest Erzgebirge. Viel Überzeugungsarbeit musste dafür nicht geleistet werden: "Wir haben Bilder und Geschichte der vorangegangenen Festivaljahrgänge hingeschickt, das war Überzeugungsarbeit genug", erzählt er. Und mit Unterstützung der Konzertreihe Grundton D des Deutschlandfunks - einer der Partner des Musikfestes - könne ein solches Konzert auch finanziell gestemmt werden.

So begeisterten am Freitagabend 24 der insgesamt 100 aktiven Wiener Sängerknaben in der ausverkauften Sankt Wolfgangskirche das Publikum. Auch wenn sie ihr ganzes Temperament erst richtig zum Schluss entfalten konnten, nachdem die festlichen Psalmen von Vivaldi und Hasse sowie das ergreifende Stabat Mater Pergolesi in einer Bearbeitung von Bach ihre ganze Konzentration gefordert hatten. Mit "kindgerechter Musik" aus ihrer Heimatstadt bedankten sich die Jüngsten des renommierten Ensembles für "die Jause" und verabschiedeten sich "nach Hause". Nach zwei Zugaben ließ sie das teilweise weit gereiste Publikum - eigens aus dem kanadischen Vancouver beispielsweise war eine Oma ins Erzgebirge gekommen, um ihren Enkel live auf der Bühne zu erleben - denn auch gehen. Mit ihnen auch das noch junge Bach Consort Wien mit seinem Dirigenten Ruben Dubrovsky - ein Wahlwiener, der als Sohn einer polnisch-italienischen Künstlerfamilie in Buenos Aires geboren wurde. Neben seiner musikalischen Arbeit als Cellist und Dirigent widmet er sich intensiv der Forschung über die traditionelle südamerikanische Musik und ihre gemeinsamen Wurzeln mit der europäischen Barockmusik. Neuentdeckungen von Werken bedeutender Barockkomponisten bilden daher einen wichtigen Aspekt der Ensemblearbeit. So gilt das Bach Consort mittlerweile als eines der wichtigsten Barockensembles in Österreich. Hervorragend ergänzt wurden die Musikerinnen und Musiker durch die beiden Solisten des Abends: Sopranistin Joowon Chung und Countertenor Terry Wey.