Neuer Direktor der Sorbenstiftung im Amt

04.10.2016



Bautzen/Cottbus (dpa) - Der Bautzener Diplomingenieur Jan Budar ist neuer Direktor der Stiftung für das sorbische Volk. Der 41-Jährige trat das Amt am Dienstag an. Er war im April zum Nachfolger von Marko Suchy bestellt worden. Der Familienvater arbeitet als Softwareentwickler in einem Rechenzentrum. Die 1991 gegründete Stiftung für das sorbische Volk wird vom Bund, dem Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen unterstützt. Der Großteil des Geldes fließt in die Förderung von Institutionen wie das Sorbische National-Ensemble oder das Sorbische Institut.