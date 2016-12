Neuer Generalmusikdirektor liebt Wagner und Deutschland

erschienen am 06.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Der neue Generalmusikdirektor der Chemnitzer Oper, Guillermo Garcia Calvo, wird sich noch vor seinem offiziellen Amtsantritt im Herbst 2017 dem Publikum präsentieren. Im April dirigiert der Spanier die Wiederaufnahme des Richard-Wagner-Werks «Die Meistersinger von Nürnberg», wie der Generalintendant der Theater Chemnitz, Christoph Dittrich, am Dienstag bei der Vorstellung von Calvo bekanntgab.

Dieser übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2017/18 die Leitung der Sparten Oper und Robert-Schumann-Philharmonie. Sein Vertrag läuft über vier Jahre. Er folgt auf Frank Beermann, der im vergangenen Sommer das Haus verlassen hatte. Der kommissarisch eingesetzte Generalmusikdirektor Felix Bender wird Garcia Calvo künftig zur Seite stehen. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig lobte den Spanier als Wagner-Liebhaber mit großer Internationalität. «Das passt in hervorragender Weise zu uns», sagte sie.

Guillermo Garcia Calvo übernimmt nach eigener Darstellung mit Elan seine neue Aufgabe. Zum zweiten Mal nach einem sechsjährigen Engagement an der Wiener Staatsoper nimmt der zuletzt freischaffende Dirigent eine feste Anstellung an. «Ich spüre in mir die Lust zu gestalten», sagte er. Zugleich bekannte sich der Spanier nicht nur als Fan von Wagner, sondern von Deutschland überhaupt. Dies wolle er in sein Wirken einfließen lassen. «Ich möchte durch meine Arbeit zeigen, wie sehr ich Deutschland liebe.»