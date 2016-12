Neuer «Harry Potter» ist das meistverkaufte Buch 2016

Die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling konnte auch in diesem Jahr mit dem ehemaligen Zauber-Lehrling reüssieren.

erschienen am 21.12.2016



Baden-Baden (dpa) - «Harry Potter und das verwunschene Kind» von Joanne K. Rowling ist das meistverkaufte Buch des Jahres in Deutschland. Auf Platz drei der Belletristik-Jahrescharts folge zudem noch die englische Originalausgabe «Harry Potter and the Cursed Child», teilte GfK Entertainment am Mittwoch mit.

«Harry Potter und das verwunschene Kind» ist das Skriptbuch zu dem Theaterstück, das seit Ende Juli in London läuft. Harry Potter ist darin inzwischen ein überarbeiteter Beamter im Ministerium für Zauberei und hat Schwierigkeiten mit seinem Sohn Albus Severus.

Für Rowling ist es bereits die sechste Top-Platzierung in Deutschland. Schon in den Jahren 2000, 2001, 2003, 2005 und 2007 gewann sie laut GfK Entertainment mit ihren Harry-Potter-Büchern die Jahreswertung.

Sehr erfolgreich ist auch eine weitere britische Autorin: Jojo Moyes belegt mit ihren Werken «Über uns der Himmel, unter uns das Meer» sowie «Ein ganzes halbes Jahr» die Plätze zwei und vier. Fünfter ist der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler mit «Ein ganzes Leben».