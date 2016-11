Neuer «Tatort»-Dreh in Dresden

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Wenige Wochen nach Drehschluss für «Level X» ermitteln Alwara Höfels und Karin Hanczewski als «Tatort»-Kommissarinnen in ihrem vierten Fall in Dresden. Bis Mitte Dezember wird für den «Tatort» mit dem Arbeitstitel «Auge um Auge» in der Elbestadt gedreht, wie der MDR am Montag mitteilte. Nach dem Mord an einem Versicherungsmitarbeiter geraten die Ermittlerinnen Henni Sieland (Höwels), Karin Gorniak (Hanczewski) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) diesmal in ein Netz aus unsauberen Geschäftsmethoden, Betrügereien und zerstörten Existenzen, Intrigen und Drohungen.

Das Drehbuch schrieb Ralf Husmann, aus dessen Feder schon die ersten beiden Fälle des Dresdner Teams stammten, gemeinsam mit Peter Probst. Regie führt Franziska Meletzky.