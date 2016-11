Neuerscheinungen und Oper im Dunkeln: Litauen auf Buchmesse

erschienen am 24.11.2016



Berlin/Leipzig (dpa) - Deutschsprachige Neuerscheinungen und ein breites Kulturprogramm - damit will sich Litauen als Partnerland der Leipziger Buchmesse 2017 präsentieren. Ein Schwerpunkt liege auf den Beziehungen Litauens zu seinen polnischen, russischen und deutschen Nachbarn. «Litauen und Deutschland sind heutzutage politisch, wirtschaftlich und gesellschaftliche miteinander so eng wie nie zuvor verbunden», erklärte Botschafter Deividas Matulionis am Donnerstag bei der Programmvorstellung in Berlin.

Das litauische Kulturinstitut will in Leipzig 26 deutschsprachige Neuerscheinungen vorstellen. Dazu zählen Romane von Antanas Skemas und Jurgis Kuncinas, aber auch Lyrikbände sowie Sach- und Kinderbücher. Die kulinarischen Verbindungen Deutschlands und Litauens haben zwei Wissenschaftler untersucht. Zur Leipziger Buchmesse (23. bis 26. März 2017) präsentieren sie einen Band mit 31 Rezepten zur grenzüberschreitenden Gastronomie.

Im Rahmenprogramm planen die Veranstalter verschiedene kulturelle Events. Der Komponist Arturas Bumsteinas lädt Zuhörer zu einer «Orgel-Safari» ein, Studenten der Vilnius Art Academy zeigen junge Grafikkunst und im Theater Lofft gibt es eine experimentelle Oper im Dunkeln.