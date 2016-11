Nicht mehr überraschend, aber das auf hohem Niveau

Klaus Hoffmann legt mit "Leise Zeichen" sein 21. Studioalbum vor

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 01.11.2016



Berlin. Auch junge Götter kommen irgendwann in die Jahre. Das ist ein Gedanke, der sich einstellt, hört man sich das unlängst erschienene 21. Album "Leise Zeichen" (Stille Music) des Liedermachers, Chansonniers und Schauspielers Klaus Hoffmann an. Im März hat der Berliner aus Geburt und Überzeugung sein 65. Lebensjahr vollendet - und hegt mit diesem Alter immerhin weiterhin die produktive Disziplin, seit 1975 durchschnittlich alle zwei Jahre mit einer neuen Studioproduktion an die Öffentlichkeit zu treten. Von zahllosen Livealben dazwischen abgesehen.

Und doch ist das Wörtchen "neu" mit einem Körnchen Salz zu nehmen. Denn neu erfinden tut Hoffmann sich nicht mehr. Seine Themen und Sujets sind die bekannten. Rückschau, Zwischenmenschliches, das obligatorische Berlin-Lied, in dem ganz routiniert nicht mal mehr der Name der Stadt vorkommt. Dazu etwas (entbehrliche) Latino-Folklore, ein Blues ("Es regnet immer auf Sylt") wie aus dem Lehrbuch, sein bereits 2015 per Gratisdownload verbreiteter, nun ausgearbeiteter, engagierter Beitrag zur Flüchtlingsthematik ("Das Ende aller Tage") und nach "Mein Herz ist ein Kind" auf dem Album "Sehnsucht", 2014, noch ein Aznavour-Covertitel.

Doch dessen Titel, "Sie", ist symbolisch fürs ganze Album. Ein eigenes Lied diesen Titels hat er bereits im Jahr 1998 auf dem Album "Hoffmann - Berlin" publiziert, und es hat sogar teils das selbe Versmaß wie "Sie" im Jahr 2016. Zudem erzählt es mit anderen Worten dieselbe Geschichte. So kommt einem vieles auf diesem Album vertraut, vorhersehbar vor: Gesangslinien, harmonische Wendungen. Vielleicht ist es das, was die Fans von ihm wollen. Fazit: Hoffmann überrascht nicht mehr, aber das auf hohem Niveau.