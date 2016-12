Nigel Kennedy wechselte mit Trennung der Eltern zur Geige

Als sein Vater die Familie verließ, begann der britische Klassik-Star Nigel Kennedy Geige zu lernen. Auch sein Vater hatte ein Streichinstrument gespielt. Doch das wollte seine Mutter nicht mehr im Haus haben.

erschienen am 25.12.2016



Berlin (dpa) - Der britische Star-Geiger Nigel Kennedy (59) ist durch die Trennung seiner Eltern zu seinem Instrument gekommen. Das erzählte Kennedy in einem «Welt am Sonntag»-Interview.

«Weil mein Vater Cellist war, dachte meine Mutter, ich müsste allein deshalb gut mit einem Streichinstrument umgehen können. Als er uns verließ und sich nach Australien davonmachte, wollte sie dann auf keinen Fall mehr ein Cello im Haus haben. Deshalb wechselte ich zur Violine.»

Kennedy, der am 28. Dezember 60 Jahre alt wird, gilt als Enfant terrible der Klassik-Szene und feiert damit große Erfolge.