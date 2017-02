Nominierte für Preis der Leipziger Buchmesse

erschienen am 16.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse gibt heute die nominierten Autoren bekannt. Der mit insgesamt 60 000 Euro dotierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. In diesem Jahr haben Verlage den Angaben zufolge 365 Titel ins Rennen um die renommierte Auszeichnung geschickt.

Die siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke hat pro Kategorie fünf Nominierte ausgewählt. Zu den Konkurrenten um den Preis zählten bekannte Autoren ebenso wie Debütanten, hieß es. Die Preisträger werden am Nachmittag des 23. März - dem ersten Tag der Buchmesse - gekürt. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird zum 13. Mal vergeben.

Im vergangenen Jahr hatte Autor Guntram Vesper (74) den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen. Die Auszeichnung für das beste Sachbuch ging an Jürgen Goldstein für seine Entdeckerbiografie «Georg Forster. Zwischen Freiheit und Naturgewalt». In der Kategorie Übersetzung gewann Brigitte Döbert.