Onkel Toms Hütte

Aus Thomas Manns amerikanischer Villa soll ein Weißes Haus des Geistes werden

Von Ulrich Hammerschmidt

erschienen am 23.11.2016



Er war einer von 132.000 Deutschen, die einst aus Hitlers Reich flohen und in den USA Unterschlupf fanden. Und doch blieb er einzigartig: Thomas Mann, der Schriftsteller, der von 1938 an 14 Jahre im Exil lebte. Sein Nobelpreis öffnete ihm Türen. Die Villen der Hollywoodstars, das Weiße Haus - hier war der Autor gern gesehen. Hier fühlte er sich wohl: zwischen den Hügeln, den Zauberbergen Kaliforniens, dessen Licht ihn an die Toskana erinnerte.

Dort, am Rand von Los Angeles, im Stadtteil Pacific Palisades, ließ er sich 1941 eine Villa bauen. Die Gegend rund um das Anwesen 1550 San Remo Drive wurde wegen der hohen Dichte deutscher Dichter und Denker auch "Pacific Weimar" genannt. "Wo ich bin, ist Deutschland", hat Mann selbst gesagt. Seine Villa spiegelte das wider: außen Bauhaus, weiß und schnörkellos, innen eher Eiche rustikal, schweres Möbel aus der Heimat. Denn er liebte die "Gemütlichkeit" - die "German Gemutlichkeit", wie es in Amerika heißt. Doch er mochte ebenso den Glamour der Partys, die der Filmmogul Jack Warner für den eingewanderten Dichterfürsten organisierte. Während Bert Brecht, der bitterböse, der in einem Holzhaus in Santa Monica wohnte, seine neue Heimat als "geistlose Provinz" empfand, war Kollege Mann der gute Onkel aus Deutschland. Dennoch wäre Toms Hütte beinahe verschwunden, hätte sie die Bundesrepublik nun nicht für rund 13 Millionen Dollar gekauft, um daraus ein Kulturzentrum zu machen. Denn dieses künftige "Weiße Haus des Geistes", wie es Mann-Experten gestern nannten, war kurz davor, abgerissen zu werden. 4000 Quadratmeter bestes Bauland sind den Amis eben mehr wert als ein von einem großen Geist durchwehtes Gemäuer. Siehe oben. Hatte er also doch recht, der böse, gute Brecht?