Online-Karte fÃ¼hrt zu Drehorten in Mitteldeutschland

Online-Karte führt zu Drehorten in Mitteldeutschland

erschienen am 06.09.2016



Leipzig (dpa) - Filmfans können mit einer interaktiven Karte «Filmtourismus Mitteldeutschland» neuerdings im Internet ihre Reise zu Original-Drehorten von Filmen und Serien planen. Wie die Mitteldeutsche Medienförderung am Dienstag in Leipzig mitteilte, werde dort unter anderem über Veranstaltungen oder Ausstellungen informiert. Derzeit enthält die Karte Angaben zu zwölf Drehorten. Sie solle von den Tourismusverbänden und Städten in den nächsten Wochen weiter komplettiert werden, hieß es.

Zu den aktuellen Angeboten gehört unter anderem eine Besichtigung der Kostümwerkstatt auf der Burg Querfurt (Sachsen-Anhalt), in der die Original-Kostüme für historische Filme und Märchen wie «Die Päpstin», «Der Medicus» oder «Die zertanzten Schuhe» entstanden. In Rudolstadt wird ein Stadtrundgang zum Streifen «Die geliebten Schwestern» angeboten, einer Liebesgeschichte um Friedrich Schiller. In Eisenach (Thüringen) ist ein Besuch «Auf den Spuren von Dr. Kleist» möglich und es wird an die Winterausstellung «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» in Moritzburg bei Dresden erinnert. In Leipzig verkauft ein Fan-Shop Souvenirs zur Krankenhausserie «In aller Freundschaft».