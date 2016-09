Opernregisseur Harry Kupfer schwÃ¶rt auf Utopien

Opernregisseur Harry Kupfer schwört auf Utopien

erschienen am 10.09.2016



Berlin/Dresden (dpa/sn) - Opernregisseur Harry Kupfer glaubt an die Kraft von Utopien. «Utopien sind im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, sie können die Kraft haben, Not zu wenden», sagte Kupfer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Bei der Oper ging und geht es um Utopien.» Derzeit arbeitet der 81-Jährige an einer Inszenierung von Beethovens «Fidelio» für die Staatsoper Berlin (Premiere: 3. Oktober). Harry Kupfer war in den 1970er Jahren Operndirektor und Chefregisseur an der Staatsoper Dresden und blieb dem Haus auch später verbunden.