Otto fÃ¼r alle - und alle fÃ¼r Otto

Otto für alle - und alle für Otto

Seine Shows am kommenden Wochenende in der Chemnitzer Stadthalle sind komplett ausverkauft. Nicht an einem, nicht an zweien, sondern gleich an vier Abenden in Folge. Das ist bundesweit einzigartig: Wie hält der drahtige Ostfriese Otto Waalkes seine Fans seit 50 Jahren so gut bei der Stange?

Von Sebastian Steger

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Die Käppi mit Flügeln, der debil grinsende Ottifant, der Hoppelgang über die Bühne: Das alles hat legendären Wiedererkennungswert - wie der Hut bei Udo Lindenberg. Es sind die Attribute eines herzerfrischenden Humors, der einst in den 70er-Jahren jugendlich-kokett wider den steifen Ernst der Elterngeneration aufbegehrte. Und heute? Im Jahr 2016 sind Ottos Gags eigentlich ein Fall für die Mottenkiste. Alte Hüte, die in der schnelllebigen und unübersichtlichen Comedywelt des neuen Jahrtausends kaum noch eine Chance haben. Oder?

Falsch, grummelt es da von irgendwo - so wie die Stimme des verzauberten Föns von Susi Sorglos. Denn Otto Gerhard Waalkes, gleich nach Heinz Erhardt und Loriot der wichtigste deutsche Komiker, ist bewusst oder unbewusst ein Teil von uns. Er hat sich tief in unserem kollektiven Humorbewusstsein verankert: Hallo Echo - hallo Otto! Das weiß nicht nur der TV-Sender RTL, der letztes Jahr mit viel Tamtam das 50-jährige Bühnenjubiläum des Komikers gefeiert hat. Zum Geheimrezept gehören mindestens genauso viele Zutaten wie in seine Kartoffelpuffer, deren Masse er zum Schluss seines legendären Kochshow-Sketches "unter ständigem Rühren in den Ausguss" kippt: Musik, Sprachspiele, Albernheit, der Spiegel für die Gesellschaft und jede Menge Witze durch die Hintertür.

Deshalb ist Otto "einer für alle": Seine Beliebtheit steht und fällt mit dem großen Familienpublikum, welches er problemlos von jung bis alt bedient. Bemerkenswert, dass ihn nicht zuletzt wegen der grandiosen "Sieben Zwerge"-Kinofilme auch noch heute jedes Kind kennt. Doch auch die frechen "Hänsel und Gretel"-Neuvertonungen, explizit "für die Kleinen, die nicht zu kurz kommen sollen, denn sie sind ja schon ziemlich kurz", haben bis heute nichts an turbulentem Wortwitz verloren. Parallel setzt es stets frivole und politische Kalauer für die Erwachsenen. Unvergessen, wie er in "Otto - Der Film" einen schwarzen Sklaven an eine Hausfrau verkauft und so den schlummernden Rassismus im deutschen Bewusstsein aufdeckt. Welche Karolin Kebekus, welcher Bülent Ceylan kann schon eine solche Bandbreite an Themen und Zielgruppen vorweisen?

Friedliche, quirlige und dennoch nicht ganz einfältige Comedy für den Nachwuchs - da kann man mit Otto einfach nichts falsch machen. Auch seine Englischstunden voller hanebüchener Übersetzungen und "falscher Freunde" sind Öl im Getriebe eines jeden nörgelnden Pennälers, der sich wünscht, Fremdsprachen sollten doch bitte ganz intuitiv zu erlernen sein. Das war schon in den Achtzigern so, die ohnehin von singulären Superstar-Phänomenen wie Michael Jackson oder Steffi Graf geprägt waren: Otto, ein riesiges Idol meiner Kindheit! Kein Wunder, denn der Meister war damals in Bestform: Ausnahmslos jeder meiner Altersgenossen konnte mindestens einen seiner Sketche auswendig rezitieren. Dank der Amiga-Schallplatten-Veröffentlichungen erreichte der Bundes-Blödelbarde aus Emden auch im Osten einen enormen Bekanntheitsgrad.

Und das, obwohl Waalkes in einem legendären Interview im Jahr 1986 die bierernsten Fragen eines Kulturjournalisten des DDR-Fernsehens mit herrlich nervösen Frage-Ausweich-Spielchen ad absurdum führte: Otto ist naiv und frech zugleich, notorisch gut gelaunt und fährt niemandem ernsthaft an die Karre. Das hebt ihn ab von all den Spaßmachern, die in der Ellenbogengesellschaft nur noch austeilen können.

Das Ereifern über andere, ein Symptom unserer turbokapitalistischen Zeit: Waalkes, der teetrinkende Leuchtturmfreak und zurückgelehnte Beatlesliebhaber, steht da mit seinem klug pointierten bis harmlos-naiven Humor ganz lässig drüber. Kurzum: Otto ist zeitlos.

Was nicht heißt, dass der inzwischen 68-Jährige sich nicht selbst neu erfindet: Mit der putzig-herzerwärmenden Synchronisierung von Ice-Age-Sid bleibt er abermals im Gedächtnis des jungen Publikums hängen. Alte Konzepte schneidert er auf aktuelle Trends zu - die "Hänsel und Gretel"-Lieder, welche einst als Parodie auf die einfältigen Texte der Neuen Deutschen Welle gedacht waren, gab es bald auch in der Version von Lady Gaga und Xavier Naidoo ("Dieser Keks wird kein weicher sein").

Das ist musikalisches Entertainment durch und durch: Otto stieg schon als blasses, 14-jähriges Bübchen auf die Bühne, um als ernster Musiker und später auch als Liedermacher zu punkten. Gefeiert wurden aber letztlich viel mehr die witzigen Zwischenmoderationen. Das Ergebnis: Im legendären "Schwamm-Drüber-Blues" ("Brauchst du ein Muster auf der Butter, geh mit'm Kamm drüber!") etwa vereint er alle sanglichen und witzigen Komponenten in einem genialen Guss. Vielleicht ist es gerade deshalb eine glückliche Wendung des Schicksals, dass er kein "echter" Rockstar wurde wie seine einstigen WG-Mitbewohner Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. So haben die Sachsen auch an diesem langen Wochenende wieder einiges zu lachen. Holla-lä-hidiiiiii ...