PÃ¤dagogik unterm Sargdeckel

Pädagogik unterm Sargdeckel

Dieser "Struwwelpeter" ist nichts für Feiglinge - aber auch keine Abrechnung mit dem Original von 1845: In der Version der britischen Kultband The Tiger Lillies atmet der Stoff den morbide-spaßigen Charme eines Tim-Burton-Films.

Von Marianne Schultz

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. Wer das Kinderbuch "Struwwelpeter" wegen seiner Grausamkeit auf dem Index sieht, wird von der gleichnamigen Chemnitzer Musical-Inszenierung nach Lesart der Tiger Lillies ziemlich gegen den Strich gekämmt. Allein deswegen hätte man sich die pädagogischen Hinweise am Schluss des Stücks nach knapp zwei Stunden ohne Pause schenken können, wonach jeder vor seiner eigenen Haustür zu kehren hat, falls er sich zum besseren Pädagogen aufschwingen will: Denn bei aller Tiefe, die diese unernsten Szenen auch erreichen wollen, überwiegt hier der Spaß am Nonsense. Vor allem fasziniert die märchenhafte Groteske mit schaurig-schönen Untoten mit jeder Menge irrer Typen, die ihrerseits von einem grandios spielenden Ensemble prachtvoll überzeichnet werden.

Die Bühne zeigt einen romantischen Friedhof, schön gruselig und rätselhaft ausgeleuchtet wie in einer Märcheninszenierung: sanft abfallende Treppe, Brunnen, Kreuze, Grüfte. Hier gehen die Sargdeckel auf, Sargdeckel zu, geben sich untote Typen ein Stelldichein, die allesamt einen Knall haben. Normal ist hier nichts, aber was ist schon normal? Durchgespielt werden tatsächlich die Szenen aus dem Struwwelpeter-Kinderbuch von 1845 von Heinrich Hoffmann, eingebettet in eine Rahmenhandlung. Dabei rekapitulieren die Opfer elterlichen Größenwahns aus ihrer Friedhofssicht, was ihnen geschah.

Ausstatter Stefan Morgenstern hat sie allesamt in tolle Kostüme gesteckt, stark inspiriert von einer Dark Fashion in Rot und Schwarz mit Rüschen, Netz und jeder Menge wirrem Haar - denn dafür steht ja Struwwelpeter: "Seht einmal hier steht er, pfui, der Struwwelpeter". Doch erstmal kommt er auf die Welt, und seine Eltern, die freuen sich über das Paket vom Storch. Tatsächlich senkt sich ein Storchenschnabel schicksalhaft herab wie ein Riesenpfeil mit einem wimmernden Päckchen. Natürlich machen die Eltern alles falsch, das ist das Grundprinzip: Sie verbieten, sie drohen, sie bestrafen, sind autoritär. Minz und Maunz, die Katzen, beweinen Paulinchens Feuertod, von dem nur ein Häuflein Asche bleibt, tatsächlich ein rieselndes Häuflein. Dem Daumenlutscher Konrad schneidet der Schneider mit der "Scheer" die Daumen ab, was sonst? Flupp, weg sind sie. Der Suppenkaspar ist am fünften Tag tot, weil er seine Suppe nicht isst, und schließlich Zappelphilipp: Hier biegt sich der Stuhl unter Philipp derart vor und zurück, dass einerseits die Bühnentechnik bewundert wird, andererseits er das Schicksal der anderen teilt, von Messern durchbohrt. Die Kindlein sterben am Ungehorsam. Dass dies bei Carsten Knödler mit Augenzwinkern passiert, die Komödianten um Ulrike Euen (Damen) und Philipp von Schön-Angerer (Herren) die pure Lust des Spiels entfalten, versteht sich von selbst. Musikalisch raffiniert umgesetzt wird das Moritatenwerk von einem Team unter Steffan Claussner, auch die Schauspieler kann man live an Banjo, Saxophon und Blockflöte erleben, vor allem singen sie hingebungsvoll die Titel, die sich zwischen Punk und Clowns-Tradition, Russendisko und Balkanpop einordnen lassen.

Für schwache Nerven ist das frühe Ableben der schwer erziehbaren Jugend nichts. Dennoch war das Publikum in der Premiere sehr entzückt, denn das Stück langweilt dank exzellenter Schauspielkunst keine Minute. Literaturfreunde haben außerdem Ratespaß, denn zitiert wird querbeet von Wilhelm Buschs "Max und Moritz" bis hin zu Shakespeares Richard III. Und wer seinen "Struwwelpeter"bereits in die zweite Buchreihe verbannt hat, kann ihn ja nunmehr einer kritischen Lesung unterziehen: Die "Geschichte von den schwarzen Buben" hat nur andeutungsweise den Weg auf die Bühne gefunden.