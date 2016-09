Paula Beer als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet

Zum ersten Mal geht der Goldene Löwe in die Philippinen: Der Regisseur Lav Diaz gewinnt des Hauptpreis des Festivals. Auch eine Deutsche kann über eine hohe Auszeichnung jubeln. weiterlesen

Venedig (dpa) - Ein Drama des serbischen Regisseurs Emir Kusturica ist als letzter Beitrag des diesjährigen Wettbewerbs in Venedig gezeigt worden. «On ... weiterlesen

31.08.2016

Kultur

Filmfest Venedig startet: «La La Land» mit strahlender Emma Stone

Terroranschläge und das schwere Erdbeben in Italien hinterlassen auch beim Filmfest in der Lagunenstadt Venedig ihre Spuren. Doch gerade deswegen ist der Eröffnungsfilm eine so gute Wahl. weiterlesen