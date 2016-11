Pet-Shop-Boys beginnen «Super»-Deutschlandtour in Leipzig

erschienen am 26.11.2016



Leipzig (dpa) - Die Pet-Shop-Boys starten heute mit einem Konzert in Leipzig die Deutschland-Tour zu ihrem «Super»-Album. Das Konzert des britischen Pop-Duos ist nach Angaben der Veranstalter nahezu ausverkauft. Die Arena in Leipzig fasst 8000 Zuschauer. Weitere Konzerte spielen die Pet-Shop-Boys außerdem noch in Köln (27. November), Hamburg (30. November), Berlin (1. Dezember) und Frankfurt/Main (2. Dezember).