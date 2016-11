Pet Shop Boys mit alten und neuen Hits auf Tour

Seit Anfang der 1980er Jahre sind die Pet Shop Boys erfolgreich im Musikgeschäft. Die Fans halten den Briten die Treue. Und das Duo revanchiert sich mit gepflegter Unterhaltung.

Von Birgit Zimmermann, dpa

erschienen am 27.11.2016



Leipzig (dpa) - Die Pet Shop Boys sind zumindest ein bisschen nicht von dieser Welt. Seit mehr als 30 Jahren sind die Briten im Musikgeschäft unterwegs. Inzwischen haben sie ganze Generationen von Pop-Bands überlebt.

Und so passt es ganz gut, dass Neil Tennant (62) und Chris Lowe (57) am Samstagabend in Leipzig zum Start ihrer Deutschlandtour die Bühne mit Alien-Hauben betreten.

Rund 8000 Fans sind nach Angaben der Veranstalter zum ersten Konzert der «Super»-Tour in die Arena Leipzig gekommen. Sie werden von Tennant gut gelaunt auf Deutsch begrüßt. «Guten Abend, Leipzig. Wir sind die Pet Shop Boys». Da hat das Duo zur Begeisterung des Publikums schon seinen ersten großen Hit «West End Girls» gespielt.

Beim fünften Song des Abends legen Tennant und Lowe den Alien-Kopfschmuck ab. Und auch die bis dato hinter der Videoleinwand verborgene Begleitband kommt zum Vorschein. Denn auch wenn die Pet Shop Boys für Elektro-Pop stehen, sind sie ganz klassisch ausgebildete Musiker. Zwei Trommler sorgen zusätzlich für den Beat, eine junge Frau bedient Keyboards und Geige.

«Super» ist das 13. Album der Pet Shop Boys. Sie spielen Songs davon wie «The Pop Kids», greifen aber auch ganz weit in die Bandgeschichte zurück, wenn sie etwa «Love Comes Quickly» von ihrem allerersten Album singen. Besonders bejubelt werden vom Publikum alte Hits wie «It's A Sin», Tennants Abrechnung mit seiner katholischen Erziehung.

Die Pet Shop Boys wären aber nicht die Pet Shop Boys, wenn ein Konzert von ihnen nur ein Konzert wäre. Es ist eine Show. Zur Musik gibt es Laserlicht, manchmal klingt es und sieht aus wie der Techno der 1990er Jahre. Auf der Videoleinwand laufen teils rätselhafte, teils auch ein wenig pompös-kitschige Sequenzen wie ein Sonnenuntergang ins Meer.

Das Publikum ist - wie sollte es auch anders sein - mit der Band gealtert. Der Altersdurchschnitt dürfte locker jenseits der 40 liegen. Auch einige Kinder sind mit in der Arena. Die Pet Shop Boys als Familien-Event am Samstagabend.

Den größten Jubel heimst die Band für die Zugaben ein. Bei «Domino Dancing» ist die ganze Halle textfest, was Tennant anerkennend quittiert: «Leipzig, sehr good!» Danach folgt noch das Elvis-Presley-Cover «Always On My Mind» und dann ist Schluss.

Weitere Auftritte haben die Pet Shop Boys in Köln (27.), Tilburg (Niederlande), Hamburg (30. November), Berlin (1. Dezember) und Frankfurt/Main (2. Dezember) geplant.