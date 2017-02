Peter Simonischek mit «Toni Erdmann» im Glück

In Österreich regnet es Preise für herausragende schauspielerische Leistungen. Peter Simonischek gewinnt die Kategorie «Bester Hauptdarsteller» für sich.

erschienen am 02.02.2017



Wien (dpa) - Peter Simonischek hat für seine Leistung in der deutschen Oscarhoffnung «Toni Erdmann» den Österreichischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller erhalten.

«Nichts ist schöner und schwieriger, als zu Hause anerkannt zu werden», sagte der 70-jährige Mime am Mittwochabend laut Nachrichtengentur APA bei der Verleihung im Wiener Rathaus. Er erinnerte an seine Rückkehr Richtung Österreich im Jahr 1999 nach langer Tätigkeit in Deutschland: «Vielleicht ist das heute so etwas wie ein weiteres Ankommen.»

In der Kategorie «Beste weibliche Hauptrolle» siegte die Nachwuchsschauspielerin Valerie Pachner mit ihrer Darstellung der Wally Neuzil in «Egon Schiele: Tod und Mädchen». Als bester Film wurde das Kriegsreporterdrama «Thank You For Bombing» ausgezeichnet.

Bei den Nebenrollen wurde Branko Samarovski für das NS-Euthanasiedrama «Nebel im August» geehrt: «Diesen Preis widme ich den Mitläufern, die in dieser schweren Zeit nicht den Mut hatten», so Samarovski. Marion Mitterhammer konnte mit ihrer Leistung im Science-Fiction-Thriller «Stille Reserven» die Kategorie der weiblichen Nebenrolle für sich entscheiden.